Закон об анонимайзерах вступил в силу. Что о нем нужно знать?

Полностью закрыть доступ к Tor у Роскомнадзора не получится. Этот браузер использует не только открытые сетевые адреса, но и закрытые, которые заблокировать почти невозможно. Их Tor выдает по запросу пользователя.

Заблокировать Tor пытается Белоруссия. По состоянию на декабрь 2016 года цензоры добавили в черный список около 6 тыс. из 7 тыс. публичных адресов Tor, действующих по всему миру.