Закон об анонимайзерах вступил в силу. Что о нем нужно знать?

Запрет анонимайзеров неблагоприятно скажется на жителях Крыма и Севастополя, предупреждал гендиректор РОЦИТ Сергей Гребенников. На полуострове из-за санкций недоступны сервисы некоторых интернет-компаний.
Например, в Крыму не работают многие сервисы Google, Visa, MasterCard, PayPal. Жители полуострова получали к ним доступ через анонимайзеры и VPN.
«Половина жителей Крыма сейчас пользуется VPN-сервисами, потому что очень многие сайты им недоступны в связи с санкциями, и введение этого закона может на какое-то время оставить жителей Крыма без сервисов, которыми они привыкли пользоваться в ежедневном формате», — говорил Гребенников на заседании Госдумы в июне.
Преступления совершаются не в интернете, а в офлайне, а интернет служит только способом. Необходимо преступников ловить в офлайне. Запреты, которые предлагается внести, приведут к тому, что разовьется Даркнет, то есть, мы продолжаем бороться с ветряными мельницами.
Сергей ГребенниковГендиректор РОЦИТ
В нынешней редакции закона никаких исключений для граждан сделано не было, сказал Сергей Гребенников Русской службе Би-би-си. «Таким образом, единственный вариант для них — использовать корпоративный VPN или покупать и настраивать сервис самостоятельно», — добавил эксперт.