Что каждый должен знать о бюджете-2018

В сравнении с этими суммами, наверное, и близко не стоят такие программы, как приватизация госактивов (Россия снизит долю госучастия в 477 компаниях), которая принесет 36,63 млрд рублей.

Но большая часть налогов оседает в региональных бюджетах: налог на игорный бизнес (это касается немногочисленных регионов, где есть игорные зоны), транспортный налог, налог на имущество организаций. Некоторые виды налогов делятся между федеральным и региональными бюджетами. Как налог на доходы физлиц: 85% забирает региональный, 15% — федеральный бюджет.

При этом большинству регионов не хватает своих денег. Федеральный бюджет дает региональным бюджетам трансферты — отправляет деньги, чтобы покрыть дефицит в местной казне. Межбюджетные трансферты — это субсидии (например, поддержка перспективных или важных отраслей экономики) и дотации (безвозмездные перечисления для выравнивания бюджетной обеспеченности). Сегодня субсидии получают абсолютно во всех регионах, и большинство из них относится к дотационным. Число дотационных регионов «плавает» из года в год в пределах 10−15 (а всего в стране их 85).