Что каждый должен знать о бюджете-2018

В Госдуме РФ принимают федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов. Хотя мы часто слышим: «Потратят из бюджета…», федеральный бюджет, по сути, не кошелек, а документ и план, который предписывает будущие траты государства на обязательства перед населением.
Корректировки бюджета допустимы. Например, если цена на нефть упадет, мы не сможем отложить дополнительные деньги в резерв, а если вырастет — направим деньги на госпрограммы, которые изначально не вошли в смету.
Другие названия бюджета, которые вы часто слышите: региональный и консолидированный. Региональный бюджет принимается в местных законодательных собраниях и планирует траты местных органов управления на местные программы. Консолидированный — значит общий. Новости вроде: «Молочные фермы на юге России получили 1 млрд рублей из консолидированного бюджета» означают, что деньги выделили и из федеральной, и из местной казны.