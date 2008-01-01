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Что каждый должен знать о бюджете-2018

Источник: ТАСС

Куда пойдет львиная доля федерального бюджета-2018, какие финансовые реформы ждут россиян и как государство займет деньги у населения.

1.Какой бюджет принимают депутаты Госдумы? Я постоянно слышу разные названия. Видимо, их много? 2.Какие доходы и расходы заложили в бюджет на следующий, 2018 год?3.Что означает дефицит бюджета? К чему нужно готовиться — понижение зарплат, пенсий?4.Если государство собирается потратить больше, чем заработать, то откуда возьмет недостающие деньги?5.Говорят, российский бюджет сильно зависит от цены на нефть и газ. Сколько составляют сырьевые доходы?6.Что еще приносит в российскую казну ощутимые деньги?7.Какие основные статьи расходов на население финансируются из федерального бюджета?
1
Какой бюджет принимают депутаты Госдумы? Я постоянно слышу разные названия. Видимо, их много?

В Госдуме РФ принимают федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов. Хотя мы часто слышим: «Потратят из бюджета…», федеральный бюджет, по сути, не кошелек, а документ и план, который предписывает будущие траты государства на обязательства перед населением.

Бюджет отвечает в конкретных цифрах на вопросы: сколько денег получит сельское хозяйство, а сколько — космические программы. При этом он представляет собой еще и прогноз: в следующем году мы должны заработать на нефти — столько, получить налогов — столько, а потратить — эту сумму.

Корректировки бюджета допустимы. Например, если цена на нефть упадет, мы не сможем отложить дополнительные деньги в резерв, а если вырастет — направим деньги на госпрограммы, которые изначально не вошли в смету.

Другие названия бюджета, которые вы часто слышите: региональный и консолидированный. Региональный бюджет принимается в местных законодательных собраниях и планирует траты местных органов управления на местные программы. Консолидированный — значит общий. Новости вроде: «Молочные фермы на юге России получили 1 млрд рублей из консолидированного бюджета» означают, что деньги выделили и из федеральной, и из местной казны.

2
Какие доходы и расходы заложили в бюджет на следующий, 2018 год?

В следующем году Россия готовится заработать меньше, чем потратить. Доходы составят 15,257 трлн рублей, а расходы — 16,529 трлн рублей. Разница между предполагаемыми доходами и тратами — то, что называется дефицитом, — 1,271 трлн рублей.

Депутаты рассчитывают, что в 2019 году дефицит снизится и составит 819,1 млрд рублей, а в 2020-м — 870 млрд рублей.

3
Что означает дефицит бюджета? К чему нужно готовиться — понижение зарплат, пенсий?

Нет. В бюджете уже запланировано повышение пенсий и зарплат бюджетникам на следующий год. Дефицитный бюджет — это не то редкое явление, которое говорит о наступлении финансового краха и массового голода. Увы, и в текущем году мы живем с дефицитом.

Обычный человек не заметит разницы. Помните мировой финансовый кризис, который грянул в 2008 году? Падение рубля, массовые банкротства, растущая безработица.

Однако по итогам 2008 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 1,6 трлн рублей. Причина — рекордно высокие цены на нефть, которая торгуется в долларах.

А помните благополучный 2013-й? Еще не отошла волна потребительского бума, случившегося в 2012-м, до падения рубля и санкций Запада еще далеко. Но этот год Россия провела с дефицитным бюджетом. Расходы превысили доходы на 310 млрд рублей.

4
Если государство собирается потратить больше, чем заработать, то откуда возьмет недостающие деньги?

Возьмет из фонда, который создан «на черный день», возьмет взаймы у нас с вами и у других стран.

В 2018 году Фонд национального благосостояния (ФНБ) «похудеет» на 1,1 трлн рублей. Сейчас в фонде, по данным Минфина, находится 4,2 трлн рублей.

Кроме того, в ближайшие три года Минфин планирует получать каждый год по $7 млрд через выпуск суверенных евробондов на сроки до 30 лет. Евробонды — это облигации. По сути, долговые расписки под проценты. Эти ценные бумаги размещаются за пределами страны и в любой другой валюте. Россия получает деньги сразу, а возвращает с процентами через определенные периоды (в данном случае до 30 лет).

Минфин планирует продолжать занимать деньги у россиян через облигации федерального займа (ОФЗ). В 2018 году государство собирается продать гособлигации на сумму 868 млрд рублей. ОФЗ — это ценные бумаги, которые выпускаются сроком на три года. Деньги можно вернуть в любой момент с начисленными процентами. Кстати, долгосрочные вложения в ОФЗ (на все три года) выгоднее, чем размещение на банковском депозите.

5
Говорят, российский бюджет сильно зависит от цены на нефть и газ. Сколько составляют сырьевые доходы?

В 2018 году доходы от нефти и газа составят 5,48 тлрн рублей. Меньше, чем в 2017-м — 5,79 трлн рублей. Еще в конце 2000-х доля нефтегазовых доходов превышала половину структуры бюджета.

В правительстве давно заявляют о планах по снижению уровня зависимости экономики страны от нефтегазовых доходов.

Но главная причина — это то, что цены на нефть в следующем году снизятся на 11,8%, по прогнозам Минфина, и это неизбежно.

В марте следующего года истекает срок соглашения с ОПЕК+ (союз стран — экспортеров нефти), согласно которому государства сокращают добычу нефти. Цель участников сделки — снижение мировых запасов нефти до средних за пять лет уровней.

Большинство участников сделки — государства Ближнего Востока и Южной Африки, которые зачастую предлагают на мировом рынке дешевую нефть. После снятия ограничений конкуренция среди поставщиков станет выше, а цены, соответственно, ниже. В бюджете-2018 уже заложена цена за баррель нефти на уровне $40.

6
Что еще приносит в российскую казну ощутимые деньги?

Например, налоговые сборы.

Самые большие — доходы от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2018 году составят 3,3 трлн рублей.

Налог на прибыль организаций принесет 806 млрд рублей. Дивиденды от госкомпаний — 379,8 млрд рублей. Доходы от пользования природными ресурсами — 379 млрд рублей.

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В сравнении с этими суммами, наверное, и близко не стоят такие программы, как приватизация госактивов (Россия снизит долю госучастия в 477 компаниях), которая принесет 36,63 млрд рублей.

Но большая часть налогов оседает в региональных бюджетах: налог на игорный бизнес (это касается немногочисленных регионов, где есть игорные зоны), транспортный налог, налог на имущество организаций. Некоторые виды налогов делятся между федеральным и региональными бюджетами. Как налог на доходы физлиц: 85% забирает региональный, 15% — федеральный бюджет.

При этом большинству регионов не хватает своих денег. Федеральный бюджет дает региональным бюджетам трансферты — отправляет деньги, чтобы покрыть дефицит в местной казне. Межбюджетные трансферты — это субсидии (например, поддержка перспективных или важных отраслей экономики) и дотации (безвозмездные перечисления для выравнивания бюджетной обеспеченности). Сегодня субсидии получают абсолютно во всех регионах, и большинство из них относится к дотационным. Число дотационных регионов «плавает» из года в год в пределах 10−15 (а всего в стране их 85).

7
Какие основные статьи расходов на население финансируются из федерального бюджета?

Больше всего в России тратится на социальную сферу — 36,4% от всех расходов бюджета.

На втором месте — оборона (29%). На третьем — поддержка национальной экономики (14,7%). Так было и в прошлом году, и в позапрошлом. Эти направления будут забирать более 80% федерального бюджета в ближайшие три года.

По сравнению с 2017 годом расходы на население вырастут на 293 млрд (при росте доходов на 523 млрд рублей).

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