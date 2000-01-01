Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Как проголосовать на выборах президента

Источник: РИА Новости
1.Голосование на выборах президента2.Кто может стать избирателем3.Где можно голосовать4.Места для голосования5.Что делать, если вы не можете прийти на избирательный участок6.Порядок голосования7.Что еще нужно знать
1
Голосование на выборах президента

  • За 20 дней до выборов начнется досрочное голосование для жителей труднодоступных и удаленных регионов
  • За 15 дней до выборов начнется досрочное голосование на избирательных участках за рубежом
  • Голосование начнется в воскресенье 18 марта 2018 года и будет проходить с 8 до 20 часов по местному времени
  • Всего по России и миру будет открыто 96000 избирательных участков

2
Кто может стать избирателем
  • Избирателем может стать любой совершеннолетний гражданин РФ, кроме осужденных или признанных недееспособными
  • Списки избирателей формируются по месту жительства и регистрации
  • Если вы хотите уточнить или проверить личные данные, обратитесь в участковую или избирательную комиссию
3
Где можно голосовать
  • Проголосовать можно на любом избирательном участке, независимо от места прописки или регистрации. Всё, что для этого нужно, — минимум за 6 дней подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения
  • Для подачи заявления нужно с 31 января по 12 марта прийти в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
  • Либо с 25 февраля по 12 марта прийти в любую участковую избирательную комиссию
  • При себе нужно иметь паспорт
  • Подать заявление можно также через интернет-портал Госуслуги
Во время загрузки произошла ошибка.
4
Места для голосования

Голосование проходит на избирательных участках. Они располагаются в наиболее доступных местах, например, в школах, колледжах или административных зданиях.

Парковка

Если вы планируете добираться к избирательному участку на машине, то стоит приехать заранее. Отдельной парковки в день выборов организовано не будет, место для автомобиля придется искать самостоятельно.

Как узнать, где голосовать

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий и избирательных участков можно найти на интерактивной карте ЦИК России или узнать, позвонив по номеру 8−800−707−20−18.

Будьте внимательны!

Попытка проголосовать сразу на нескольких избирательных участках грозит штрафом до 10 тыс. руб.

5
Что делать, если вы не можете прийти на избирательный участок

Если вы заболели, то проголосовать можно дома. Для этого нужно с 8 по 18 марта (до 14:00 по местному времени) подать письменное заявление или позвонить в участковую избирательную комиссию.

Письменное заявление

Нужно указать:

  • причину, по которой вы не можете прийти на избирательный участок
  • фамилию, имя и отчество, адрес места жительства

Устное заявление

  • Нужно подтвердить в письменной форме, когда члены избирательной комиссии придут к вам домой
6
Порядок голосования
  1. Придите на избирательный участок и покажите паспорт члену комиссии. Если у вас нет паспорта, вы можете предъявить один из заменяющих его документов (военный билет, загранпаспорт, справку, выдаваемую подозреваемым, находящимся под следствием, или временное удостоверение, предоставляемое на время оформления паспорта)
  2. Найдите себя в списке избирателей и получите бюллетень. Обязательно проверьте правильность даных и только потом распишитесь
  3. Зайдите в кабину для голосования. В кабине не должно быть посторонних людей
  4. Заполните бюллетень, поставив любой знак в квадрате напротив фамилии одного из кандидатов. Если кроме этого знака вы напишите в бюллетене что-то еще, ваш голос не засчитают
  5. Опустите бюллетень в урну для голосования
7
Что еще нужно знать

  • Если вы не можете сами заполнить бюллетень, можно попросить о помощи другого человека. Этим человеком не должен быть член избирательной комиссии, зарегестрированный кандидат, представитель или доверенное лицо кандидата, избирательного объединения, блока или наблюдатель
  • Если при заполнении бланка вы допустили ошибку, попросите у избирательной комиссии новый бюллетень
  • О любом нарушении можно сообщить наблюдателям, членам участковых и территориальных комиссий или в полицию

 Захарова пошутила насчет Собчак
Путин: США нагло обманули Россию
Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?
Автомат Федорова. Как русский оружейник опередил время
Победитель «Лидеров России» назначен в администрацию президента
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь