Как проголосовать на выборах президента

Голосование проходит на избирательных участках. Они располагаются в наиболее доступных местах, например, в школах, колледжах или административных зданиях.
Если вы планируете добираться к избирательному участку на машине, то стоит приехать заранее. Отдельной парковки в день выборов организовано не будет, место для автомобиля придется искать самостоятельно.
Как узнать, где голосовать
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий и избирательных участков можно найти на интерактивной карте ЦИК России или узнать, позвонив по номеру 8−800−707−20−18.
Попытка проголосовать сразу на нескольких избирательных участках грозит штрафом до 10 тыс. руб.