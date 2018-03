Когда люди высадятся на Марс

В отличие от серьезных научных проектов, авторы Mars One считают главной проблемой полета — финансирование. «Все технологии, которые нам нужны уже существуют — или почти существуют, — сказал перед запуском проекта в интервью the New York Times Лансдорп. — Я просто не могу придумать, как финансировать его».