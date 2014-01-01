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Что известно о крушении «Боинга» на Украине

17 июля 2014 года в небе над востоком Украины в 50 км от российской границы потерпел крушение пассажирский самолет «Боинг-777» авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.

Фото© Reuters
1.Как это произошло2.Кто был на борту3.Почему Украина не закрыла воздушное пространство4.Кто расследует катастрофу5.Какова версия следствия6.Каковы версии России7.Когда закончится расследование
1
Как это произошло

Воздушное судно развалилось в воздухе «в результате структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов», говорится в предварительном докладе Совета безопасности Нидерландов (pdf). В окончательной версии доклада формулировка сохранилась.

В докладах приводится маршрут «Боинга» от вылета до катастрофы: 17 июля в 10:31 UTC (самолет вылетел из Аэропорта Схипхол в Амстердаме. Первоначально полет шел в летном эшелоне 330 (условная высота полета в сотнях футов), после достижения пункта маршрута PEKIT (граница между двумя районами полетной информации — Киевским и Днепропетровским) самолет должен был подняться до эшелона 350.

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В 12.53 рейс MH17 вошел в Днепропетровский район летной информации. Диспетчеры уточнили, может ли рейс, согласно полетному плану подняться на эшелон 350 и предупредили, что на высоте 330 летит другой «Боинг 777», с которым возможно столкновение. Рейс MH17 подняться не мог, и на эшелон 350 попросили перейти другой «Боинг».

В 13:00 рейс MH17 попросил разрешения отклониться влево из-за погодных условий, и подняться на эшелон 340. Диспетчеры разрешили уйти влево, но отказали в переходе на другой эшелон. В 13:07 рейс был передан другим диспетчерам.

В 13.19:53 радар показал отклонение «Боинга» от курса. Диспетчеры попросили пилотов подправить маршрут и лететь к пункту RND — то есть прямо в Россию. Пилоты команду подтвердили. В 13.20:03 запись бортовых самописцев остановилась. Никаких сообщений о неполадках на борту не было.

Источник: предварительный доклад Совета безопасности Нидерландов
2
Кто был на борту

15 членов команды — все граждане Малайзии — и 283 пассажира, в основном — граждане Нидерландов (193 человека), но также Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. Фотографии и рассказ о погибших опубликовала британская Mirror.

3
Почему Украина не закрыла воздушное пространство

Воздушное пространство над зоной боевых действий было закрыто вплоть до полетного эшелона 320 (условная высота полета в сотнях футов, расчитывается при стандартном атмосферном давлении 760 мм рт. ст.). Стандартной высотой полета считаются эшелоны 310, 330 и 350 или в метрической системе эшелоны 9.600 метров, 10.100 метров, 10.600 метров.

4
Кто расследует катастрофу

Совет безопасности Нидерландов при участии специалистов из Малайзии, Украины, США (страна-производитель самолета), России, Великобритании и Австралии.

Международная комиссия привлекала к сотрудничеству специалистов концерна «Алмаз-Антей» — производителя комплексов «Бук». По словам прокурора Фреда Вестербеке, возглавляющего международное следствие, Россия оказывает юридическую помощь и предоставляет материалы. Комиссия сама принимает решение об их приобщении к делу.

Следственный комитет и Минобороны также выдвигали версии произошедшего.

5
Какова версия следствия

В окончательной версии доклада говорится, что «Боинг» сбили из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» боеголовкой 9N314M6 ракеты типа 9M38 (та же, что и в докладе «Алмаз-Антея»). Место, откуда была выпущена ракета не уточняется: с территории площадью 320 кв. км на востоке Украины.

Ранее прокурор Вестербеке говорил, что основной, но не единственной версией следствия, считается, что ракету выпустили с территории возле поселка Снежное, подконтрольной самопровозглашенной ДНР.

Кроме этого, говорится, что Украина имела все основания закрыть небо для полетов над территорией военного конфликта, но закрыла лишь часть воздушного пространства, что в целом соответствует международной практике.

6
Каковы версии России

Официальных две. Первая: «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», но с территории подконтрольной ВВС Украины. Вторая: пассажирский лайнер уничтожил самолет украинских ВВС, предположительно Су-25 .

Версию с украинским «Буком» выдвинули представители Минобороны РФ еще 21 июля 2014 года. Они представили снимки с перемещениями «Буков» недалеко от Донецка. По версии Минобороны, пассажирский лайнер мог быть сбит из точки к югу от села Зарощенское, подконтрольной Украине. Это версию поддержали эксперты концерна ПВО «Алмаз-Антей». Они проанализировали отверстия от снарядов, попавших в самолет, траекторию полета ракеты и даже в качестве эксперимента расстреляли из «Бука» списанный самолет. Вывод: самолет поразили из ракетного комплекса «Бук» ракетой 9М38, которая в России уже не используется.

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Версию об истребителе также выдвинуло Минобороны. По их данным, истребитель ВВС Украины был замечен в 3−5 км от «Боинга». Эту версию считает приоритетной Следственный комитет России, главные доказательство которого — показания Евгения Агапова. Он, по словам СК, служил механиком авиационного вооружения первой эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины. Агапов утверждает, что 17 июля 2014 года на боевое задание вылетел самолет Су-25 ВВС Украины, пилотируемый капитаном Волошиным. Самолет вернулся на аэродром с пустым боекомплектом, а растроенный пилот сказал сослуживцам, что «самолет оказался не в то время и не в том месте».

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7
Когда закончится расследование

В конце 2015 года, по словам прокурора Фреда Вестербеке.

Совет безопасности Нидерландов опубликовал окончательную версию доклада 13 октября 2015 года.

Вопрос об учреждении международного трибунала для уголовного преследования ответственных за гибель самолета Совет Безопасности ООН отклонил 29 июля из-за вето России.

Не исключено, что дело о «Боинге» будет рассматривать национальный суд.

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