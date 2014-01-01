Что известно о крушении «Боинга» на Украине

Официальных две. Первая: «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», но с территории подконтрольной ВВС Украины. Вторая: пассажирский лайнер уничтожил самолет украинских ВВС, предположительно Су-25 .

Версию с украинским «Буком» выдвинули представители Минобороны РФ еще 21 июля 2014 года. Они представили снимки с перемещениями «Буков» недалеко от Донецка. По версии Минобороны, пассажирский лайнер мог быть сбит из точки к югу от села Зарощенское, подконтрольной Украине. Это версию поддержали эксперты концерна ПВО «Алмаз-Антей». Они проанализировали отверстия от снарядов, попавших в самолет, траекторию полета ракеты и даже в качестве эксперимента расстреляли из «Бука» списанный самолет. Вывод: самолет поразили из ракетного комплекса «Бук» ракетой 9М38, которая в России уже не используется.

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Версию об истребителе также выдвинуло Минобороны. По их данным, истребитель ВВС Украины был замечен в 3−5 км от «Боинга». Эту версию считает приоритетной Следственный комитет России, главные доказательство которого — показания Евгения Агапова. Он, по словам СК, служил механиком авиационного вооружения первой эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины. Агапов утверждает, что 17 июля 2014 года на боевое задание вылетел самолет Су-25 ВВС Украины, пилотируемый капитаном Волошиным. Самолет вернулся на аэродром с пустым боекомплектом, а растроенный пилот сказал сослуживцам, что «самолет оказался не в то время и не в том месте».