Что известно о крушении «Боинга» на Украине

Воздушное судно развалилось в воздухе «в результате структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов», говорится в предварительном докладе Совета безопасности Нидерландов (pdf). В окончательной версии доклада формулировка сохранилась.
В докладах приводится маршрут «Боинга» от вылета до катастрофы: 17 июля в 10:31 UTC (самолет вылетел из Аэропорта Схипхол в Амстердаме. Первоначально полет шел в летном эшелоне 330 (условная высота полета в сотнях футов), после достижения пункта маршрута PEKIT (граница между двумя районами полетной информации — Киевским и Днепропетровским) самолет должен был подняться до эшелона 350.
В 12.53 рейс MH17 вошел в Днепропетровский район летной информации. Диспетчеры уточнили, может ли рейс, согласно полетному плану подняться на эшелон 350 и предупредили, что на высоте 330 летит другой «Боинг 777», с которым возможно столкновение. Рейс MH17 подняться не мог, и на эшелон 350 попросили перейти другой «Боинг».
В 13:00 рейс MH17 попросил разрешения отклониться влево
В 13.19:53 радар показал отклонение «Боинга» от курса. Диспетчеры попросили пилотов подправить маршрут и лететь к пункту RND — то есть прямо в Россию. Пилоты команду подтвердили. В 13.20:03 запись бортовых самописцев остановилась. Никаких сообщений о неполадках на борту не было.