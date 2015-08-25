Что произошло в Китае и при чем здесь рубль

Китай, по сравнению с развитыми и даже развивающимися экономиками, растет очень неплохо — в 2014 году ВВП увеличился на 7,4%, но для самого Китая — это самый низкий прирост за четверть века, а в 2015 году рост ожидается скромнее. Кроме этого, аналитики вообще сомневаются в правдивости официальной статистики — в итоге напуганные инвесторы предпочитают избавляться от ненадежных активов.