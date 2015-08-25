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Что произошло в Китае и при чем здесь рубль

Китайский фондовый рынок упал. Вслед за ним снизились европейские и американские торговые индексы. Одновременно с этим курс рубля опустился ниже, чем во время декабрьских колебаний курса валют. Где связь и что будет дальше?

Фото© Reuters
1.Что случилось с Китаем2.При чем здесь Россия3.Что будет дальше
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Что случилось с Китаем

Темпы роста китайской экономики оказались ниже ожиданий инвесторов — начался отток капитала.

Китай, по сравнению с развитыми и даже развивающимися экономиками, растет очень неплохо — в 2014 году ВВП увеличился на 7,4%, но для самого Китая — это самый низкий прирост за четверть века, а в 2015 году рост ожидается скромнее. Кроме этого, аналитики вообще сомневаются в правдивости официальной статистики — в итоге напуганные инвесторы предпочитают избавляться от ненадежных активов.

Падение китайских рынков отразилось на главных торговых партнерах Китая — ЕС и США.

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При чем здесь Россия

Россия занимает девятое место в двадцатке основных торговых партнеров Китая с оборотом в 44 млрд долларов (2014 год). Это в 10 раз меньше, чем у Китая с США (pdf) или ЕС (pdf), но 80% российского экспорта в Китай — энергоресурсы.

Замедление темпов роста экономики означает снижение потребности в энергоресурсах, и, как следствие, падение их стоимости.

Цена на нефть напрямую сказывается на курсе рубля.

3
Что будет дальше

Это будет зависеть от того, как скоро Китаю удастся вернуть доверие инвесторов. Ведь азиатская экономика по-прежнему в плюсе. Впрочем, серьезного роста цены на нефть ожидать не стоит. А именно ее стоимость, в конечном счете, и будет ключевой для курса рубля.

Министерство экономического развития снизило прогноз по среднегодовой стоимости нефти до $52 в этом году и до $55 — в 2016.

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