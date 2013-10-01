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Как платить вовремя за коммунальные услуги

Россияне задолжали за коммунальные услуги 220 млрд рублей (по состоянию на конец августа). При этом каждый шестой должник просто забывает оплачивать квитанции.

Фото© РИА "Новости"
1.Я постоянно забываю платить. Как с этим бороться2.Что такое автоплатеж и что можно оплатить с его помощью3.Как происходит платеж4.Могу ли я отменить платеж5.Могут ли списать лишние деньги6.Что делать, если мне нужен чек или квитанция7.Сколько это стоит8.Как подключить автоплатеж9.Справочная информация
1
Я постоянно забываю платить. Как с этим бороться

Можно брать пример с дисциплинированных граждан, которые в день зарплаты оплачивают счета, воспользоваться услугами оплаты ЖКУ через интернет-банк или, например, подключить автоплатеж. Последний вариант избавит от необходимости помнить про квитанции и стоять в очередях: банк напоминает вам сам, что пришло время платить.

2
Что такое автоплатеж и что можно оплатить с его помощью
Инфографика
Преимущества АвтоплатежаКак работает Автоплатеж, оплачивая счета за услуги ЖКХ?

«Автоплатеж» — это услуга Сбербанка по оплате квитанций, счетов, налогов и штрафов. С ее помощью можно регулярно и своевременно вносить квартплату и оплачивать счета за водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и отопление, капитальный ремонт, охранные услуги, домофон, интернет и кабельное телевидение, а также домашний телефон. У Сбербанка заключены договоры по обмену информацией с ресурсоснабжающими компаниями и ЕИРЦ. Система банка автоматически запрашивает у организации, есть ли у вас счет, нуждающийся в оплате.

3
Как происходит платеж

Вы выбираете дату и периодичность, с которой банк будет проверять, есть ли у вас неоплаченные счета за услуги ЖКХ. За день до списания банк пришлет смс с суммой платежа — такой же в точности до копейки, как в очередной квитанции. Деньги перечисляются организации-получателю с вашей банковской карты Сбербанка, к которой подключен «Автоплатеж ЖКХ», при условии, что на карте достаточно денежных средств. Если средств не хватит, то банк пришлет смс, что платеж не был исполнен. Далее банк каждые три дня будет проверять, не пополнен ли счет вашей карты. В случае пополнения счета платеж будет исполнен автоматически.

4
Могу ли я отменить платеж

Да. Если вы не захотите оплачивать выставленный счет, очередной платеж можно отменить, отправив сообщение с кодом (есть во входящем сообщении) на номер 900.

5
Могут ли списать лишние деньги

Нет. Если долга у вас нет, то система будет проверять наличие задолженности каждые три дня, пока она не появится. После этого банк оповестит вас.

6
Что делать, если мне нужен чек или квитанция

Чек или квитанцию можно распечатать самостоятельно через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» или получить в отделении у операциониста.

7
Сколько это стоит

О размере комиссии по платежу банк оповестит вас в смс, которое вы получите за сутки до списания. Комиссия за платеж может составить от 0 до 1% от суммы платежа, но не более 500 рублей. А подключение и пользование услугой «Автоплатеж» бесплатно. Кроме этого, для получения сообщений от банка у вас должен быть подключен смс-сервис «Мобильный банк».

8
Как подключить автоплатеж

Подключить «Автоплатеж за ЖКХ» можно любым удобным способом:

  • Через Сбербанк Онлайн. В разделе «Мои Автоплатежи» следует нажать кнопку «Создать Автоплатеж», выбрать нужную услугу и соответствующую организацию, и заполнить необходимые поля. В завершение останется подтвердить подключение Автоплатежа одноразовым паролем по смс и получить сообщение с уведомлением.
  • Через устройство самообслуживания. С помощью этих же простых действий, выбирая «кому, когда и сколько», автоплатеж подключается и через банкоматы и терминалы оплаты.
  • У операциониста. При очередной оплате ЖКУ обратитесь к сотруднику Сбербанка.

На сайте Сбербанка есть пошаговая инструкция всех способов подключения.

9
Справочная информация

Услуга Автоплатеж ЖКХ доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». За подключение опции «СМС-уведомления» в рамках СМС-сервиса «Мобильный банк» взимается дополнительная плата.

Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Воспользоваться интернет-банком «Сбербанк Онлайн» возможно при наличии доступа в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту.

Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги Автоплатеж, порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию об онлайн-сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. Условия действительны с 24.08.2015. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

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