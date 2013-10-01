Как платить вовремя за коммунальные услуги

Можно брать пример с дисциплинированных граждан, которые в день зарплаты оплачивают счета, воспользоваться услугами оплаты ЖКУ через
Россияне задолжали за коммунальные услуги 220 млрд рублей (по состоянию на конец августа). При этом каждый шестой должник просто забывает оплачивать квитанции.
Можно брать пример с дисциплинированных граждан, которые в день зарплаты оплачивают счета, воспользоваться услугами оплаты ЖКУ через
«Автоплатеж» — это услуга Сбербанка по оплате квитанций, счетов, налогов и штрафов. С ее помощью можно регулярно и своевременно вносить квартплату и оплачивать счета за водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и отопление, капитальный ремонт, охранные услуги, домофон, интернет и кабельное телевидение, а также домашний телефон. У Сбербанка заключены договоры по обмену информацией с ресурсоснабжающими компаниями и ЕИРЦ. Система банка автоматически запрашивает у организации, есть ли у вас счет, нуждающийся в оплате.
Вы выбираете дату и периодичность, с которой банк будет проверять, есть ли у вас неоплаченные счета за услуги ЖКХ. За день до списания банк пришлет смс с суммой платежа — такой же в точности до копейки, как в очередной квитанции. Деньги перечисляются
Да. Если вы не захотите оплачивать выставленный счет, очередной платеж можно отменить, отправив сообщение с кодом (есть во входящем сообщении) на номер 900.
Нет. Если долга у вас нет, то система будет проверять наличие задолженности каждые три дня, пока она не появится. После этого банк оповестит вас.
Чек или квитанцию можно распечатать самостоятельно через
О размере комиссии по платежу банк оповестит вас в смс, которое вы получите за сутки до списания. Комиссия за платеж может составить от 0 до 1% от суммы платежа, но не более 500 рублей. А подключение и пользование услугой «Автоплатеж» бесплатно. Кроме этого, для получения сообщений от банка у вас должен быть подключен
Подключить «Автоплатеж за ЖКХ» можно любым удобным способом:
На сайте Сбербанка есть пошаговая инструкция всех способов подключения.
Услуга Автоплатеж ЖКХ доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт), подключенных к
Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги Автоплатеж, порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию об