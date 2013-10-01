Как платить вовремя за коммунальные услуги

Вы выбираете дату и периодичность, с которой банк будет проверять, есть ли у вас неоплаченные счета за услуги ЖКХ. За день до списания банк пришлет смс с суммой платежа — такой же в точности до копейки, как в очередной квитанции. Деньги перечисляются организации-получателю с вашей банковской карты Сбербанка, к которой подключен «Автоплатеж ЖКХ», при условии, что на карте достаточно денежных средств. Если средств не хватит, то банк пришлет смс, что платеж не был исполнен. Далее банк каждые три дня будет проверять, не пополнен ли счет вашей карты. В случае пополнения счета платеж будет исполнен автоматически.