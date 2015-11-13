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Что известно о терактах в Париже

1.Что произошло в Париже2.Что известно о террористах3.Во Франции действует чрезвычайное положение. Что это значит
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Что произошло в Париже

Вечером 13 ноября в Париже террористы атаковали стадион, театр, несколько кафе и ресторанов. В результате терактов погибли 129 человек, еще 350 пострадали, около 100 находятся в крайне тяжелом состоянии. Во Франции объявлен трехдневный траур.

— Пригород Парижа, стадион Stade de France

Взрывы прогремели вблизи стадиона в 21:15, в 21:20 и 21:50 по местному времени, во время товарищеского матча Франция — Германия. На стадионе, вместимостью до 80 тысяч человек, в это время присутствовали президент Франции Франсуа Олланд, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Их эвакуировали. Как сообщают очевидцы, взрывы приняли за петарды, игра не приостанавливалась. После окончания матча болельщиков вывели со стадиона.

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Погибли четверо прохожих и трое смертников.

—  10-й округ Парижа

Террористы расстреляли посетителей кафе-бара, камбоджийского ресторана и пиццерии недалеко от канала Сен-Мартен в центре города.

Погибли 15 человек.

— 11-й округ Парижа

Нападению подверглись посетители двух кафе округа, в одном из них взорвалась бомба.

Погибли 24 человека, один смертник.

— Театр Bataclan

Трое вооруженных людей захватили театр во время концерта американской группы Eagles of Death Metal. Террористы открыли беспорядочную стрельбу по слушателям. Во время штурма был убит один из нападавших, двое привели в действие пояс смертников.

Погибли около 90 посетителей концерта, три смертника.

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Что известно о террористах

Их было 9 человек, разделенных на три группы (предположительно кафе и рестораны расстреливали одни и те же люди), сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс. Все они пользовались автоматами Калашникова различных модификаций. Пояса смертников были начинены поражающими элементами, чтобы нанести максимальный урон. 7 экстремистов погибли либо от взрывов, либо убиты спецназом. Двое (по некоторым данным, трое) участников акций объявлены в розыск.

Установлены личности шести терористов. Это 29-летний гражданин Франции Мостефа Исмаил Омар (Mostefai Ismael Omar), проживавший в 20 км от Парижа в предместье Куркурон. Полиция подозревала его в экстремистской деятельности. Одного из его знакомых задержали по подозрению в причастности к теракту. Другой смертник (был в Батаклане) — 28-летний уроженец Парижа Сами Амимур — в 2012 был фигурантом дела о связях с террористами. После нарушения судебного надзора, на его имя выпустили международное постановление об аресте, сообщил Reuters.

Еще два — выходцы из Сирии: 25-летний Абдулакбак Б. (Abbdulakbak B.) и Ахмед Алмохаммед (Ahmad Almohammad), подорвавшие себя возле стадиона. Про Алмохаммеда известно, что он прибыл в Грецию 3 октября в составе группы беженцев и подал заявление на предоставление убежища в Сербии.

На бульваре Вольтер подорвался Ибрагим Абдеслам, работавший ранее в одном из бельгийских баров. 14 ноября полиция задержала одного из его братьев, другого — усиленно ищут (предположительно арендовал автомобиль, на котором злоумышленники ездили по Парижу).

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Французские СМИ сообщили также, что в терактах могли принимать участие два подростка. Эта информация пока не подтверждена.

18 ноября французская полиция провела спецоперацию в пригороде Парижа Сен-Дени. Жителей попросили не покидать дома. На улице были слышны выстрелы и взрывы. Были задержаны семеро террористов, еще двое ликвидированы, в том числе смертница, успевшая привести в действие бомбу. Среди убитых терористов был организатор терактов, по версии прокуратуры, — Абдельхамид Абауд, 27-летний сирийский радикал, которого считают одним из активнейших бойцов ИГ. Его имя упоминалось в связи с расследованием подготовки терактов в Бельгии.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Это основная версия. В заявлении группировка не сообщила новых подробностей об организации теракта, ранее не звучавших в СМИ, но пообещала, что пока «Франция возглавляет крестовый поход, она не перестанет вдыхать запах смерти».

По подозрению в причастности к происшествию задержаны несколько десятков человек во Франции, Бельгии и Германии.

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Во Франции действует чрезвычайное положение. Что это значит

Режим ЧП расширяет полномочия органов местной власти, связанных с обеспечением безопасности. К примеру, префектуры могут запретить передвижение транспорта на определенной территории (об этом речи пока нет), создавать зоны безопасности и регулировать перемещения людей, министерство внутренних дел — отправить под домашний арест или подписку о невыезде потенциально опасного человека или отменять публичные мероприятия.

Режим длится 12 дней. В случае его продления должен быть принят специальный закон.

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