Что известно о терактах в Париже

Их было 9 человек, разделенных на три группы (предположительно кафе и рестораны расстреливали одни и те же люди), сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс. Все они пользовались автоматами Калашникова различных модификаций. Пояса смертников были начинены поражающими элементами, чтобы нанести максимальный урон. 7 экстремистов погибли либо от взрывов, либо убиты спецназом. Двое (по некоторым данным, трое) участников акций объявлены в розыск.

Установлены личности шести терористов. Это 29-летний гражданин Франции Мостефа Исмаил Омар (Mostefai Ismael Omar), проживавший в 20 км от Парижа в предместье Куркурон. Полиция подозревала его в экстремистской деятельности. Одного из его знакомых задержали по подозрению в причастности к теракту. Другой смертник (был в Батаклане) — 28-летний уроженец Парижа Сами Амимур — в 2012 был фигурантом дела о связях с террористами. После нарушения судебного надзора, на его имя выпустили международное постановление об аресте, сообщил Reuters.

Еще два — выходцы из Сирии: 25-летний Абдулакбак Б. (Abbdulakbak B.) и Ахмед Алмохаммед (Ahmad Almohammad), подорвавшие себя возле стадиона. Про Алмохаммеда известно, что он прибыл в Грецию 3 октября в составе группы беженцев и подал заявление на предоставление убежища в Сербии.

На бульваре Вольтер подорвался Ибрагим Абдеслам, работавший ранее в одном из бельгийских баров. 14 ноября полиция задержала одного из его братьев, другого — усиленно ищут (предположительно арендовал автомобиль, на котором злоумышленники ездили по Парижу).

Французские СМИ сообщили также, что в терактах могли принимать участие два подростка. Эта информация пока не подтверждена.

18 ноября французская полиция провела спецоперацию в пригороде Парижа Сен-Дени. Жителей попросили не покидать дома. На улице были слышны выстрелы и взрывы. Были задержаны семеро террористов, еще двое ликвидированы, в том числе смертница, успевшая привести в действие бомбу. Среди убитых терористов был организатор терактов, по версии прокуратуры, — Абдельхамид Абауд, 27-летний сирийский радикал, которого считают одним из активнейших бойцов ИГ. Его имя упоминалось в связи с расследованием подготовки терактов в Бельгии.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Это основная версия. В заявлении группировка не сообщила новых подробностей об организации теракта, ранее не звучавших в СМИ, но пообещала, что пока «Франция возглавляет крестовый поход, она не перестанет вдыхать запах смерти».