Зачем нужны МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда в России с января 2016 года составляет 6 204 рубля (с 1 июля его повысят до 7,5 тысяч рублей). Это значит, что в независимости от квалификации, работник не может получать месячную зарплату при полном рабочем дне меньше этой суммы (по совместительству или на неполный рабочий день это не распространяется). МРОТ используется для расчета пособий по безработице, временной нетрудоспособности, беременности. Для расчета налогов, сборов, штрафов и стипендий используют базовую величину в 100 рублей.