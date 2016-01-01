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Зачем нужны МРОТ и прожиточный минимум

Фото© Reuters
1.Что такое МРОТ и зачем он нужен?2.Что такое прожиточный минимум и зачем он нужен?3.Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума?
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Что такое МРОТ и зачем он нужен?

Минимальный размер оплаты труда в России с января 2016 года составляет 6 204 рубля (с 1 июля его повысят до 7,5 тысяч рублей). Это значит, что в независимости от квалификации, работник не может получать месячную зарплату при полном рабочем дне меньше этой суммы (по совместительству или на неполный рабочий день это не распространяется). МРОТ используется для расчета пособий по безработице, временной нетрудоспособности, беременности. Для расчета налогов, сборов, штрафов и стипендий используют базовую величину в 100 рублей.

Изначально МРОТ в мире появился для борьбы с «потогонными фабриками» и защиты низкоквалифицированных работников от несправедливой оплаты труда.

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Что такое прожиточный минимум и зачем он нужен?

Прожиточный минимум — это стоимость условной потребительской корзины и нужна это величина только для статистического учета. Это условная граница между бедными — те, кто живет на сумму меньше прожиточного минимума, и небедными. В России в годовую потребительскую корзину трудоспособного человека входят 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц и т. д. (полный перечень). Кроме еды, в корзину входят еще и непродовольственные товары, которые оцениваются в половину суммы, потраченной на продукты. Коммунальные платежи и прочие услуги не упоминаются.

При этом, прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону и для трех групп населения — дети, пенсионеры и трудоспособные. Считается, что меньше всего денег нужно пенсионерам.

Если доходы семьи (семьей считаются любые совместно проживающие родственники с общим хозяйством, и только официально зарегистрированный брак) ниже прожиточного минимума (сюда не входят случаи злоупотребления алкоголем и другими веществами), то семья получает право на государственную поддержку как малоимущая.

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Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума?

Во-первых, в России МРОТ составляет где-то 55% от прожиточного минимума (9 452 рубля в среднем на душу населения, 10 187 рублей — для трудоспособных, 7 781 рубль — для пенсионеров, 9 197 рублей — для детей). Во-вторых, МРОТ используется для расчета зарплат и пособий, а прожиточный минимум — для статистики, и определения границы, за которой начинаются малоимущие семьи.

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