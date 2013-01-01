Пенсионная реформа: в чем суть?

1. Пенсионная формула, по которой рассчитывают, сколько денег вы будете получать. Теперь помимо стажа, размера заработка и возраста, в котором работник выходит на пенсию, она учитывает пенсионные баллы.

2. Пенсионные баллы пришли на смену денежным расчетам. Баллы начисляются за каждый трудовой год и зависят от зарплаты: чем она выше — тем больше баллов. К моменту выхода на пенсию они суммируются и переводятся в денежный эквивалент. Стоимость балла в рублях пересматривается каждый год с учетом инфляции и других экономических показателей.

Например, в 2016 году можно накопить максимум 7,83 пенсионных балла. В пересчете на деньги это 66 334 рублей ежемесячного дохода (без учета НДФЛ). Даже если ваша зарплата выше 66 500 рублей, 7,83 пенсионных балла — это потолок.

На сайте пенсионного фонда можно рассчитать, сколько баллов вы заработаете за 2016 год.

3. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в течение ближайших 10 лет вырастет с 5 до 15 лет.