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Пенсионная реформа: в чем суть?

С 2013 года в России идет реформа пенсионной системы. Работодатели по-прежнему направляют в Пенсионный фонд 22% вашей зарплаты, но правила, по которым начисляется ваша будущая пенсия, изменились.

1.Что изменилось в пенсионной системе?2.В чем отличие страховой и накопительной части пенсии?3.Насколько выгодно иметь накопительную часть пенсии?4.Так какая у меня в итоге будет пенсия?5.Что еще изменилось в ходе пенсионной реформы?
1
Что изменилось в пенсионной системе?

1. Пенсионная формула, по которой рассчитывают, сколько денег вы будете получать. Теперь помимо стажа, размера заработка и возраста, в котором работник выходит на пенсию, она учитывает пенсионные баллы.

2. Пенсионные баллы пришли на смену денежным расчетам. Баллы начисляются за каждый трудовой год и зависят от зарплаты: чем она выше — тем больше баллов. К моменту выхода на пенсию они суммируются и переводятся в денежный эквивалент. Стоимость балла в рублях пересматривается каждый год с учетом инфляции и других экономических показателей.

Например, в 2016 году можно накопить максимум 7,83 пенсионных балла. В пересчете на деньги это 66 334 рублей ежемесячного дохода (без учета НДФЛ). Даже если ваша зарплата выше 66 500 рублей, 7,83 пенсионных балла — это потолок.

На сайте пенсионного фонда можно рассчитать, сколько баллов вы заработаете за 2016 год.

3. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в течение ближайших 10 лет вырастет с 5 до 15 лет.

4. Появилась накопительная пенсия, которой можно распоряжаться по своему усмотрению.

2
В чем отличие страховой и накопительной части пенсии?

До конца 2015 года можно было выбрать: перевести все деньги в страховую часть или формировать накопительную и страховую одновременно.

  • Страховая пенсия — это все 22% отчислений, которые платит ваш работодатель в Пенсионный фонд. Эти деньги переводятся в пенсионные баллы — когда вы достигнете пенсионного возраста, баллы суммируются и определят размер вашей пенсии. В реальности эти деньги сразу же идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

  • Накопительная пенсия состоит из страховой (16%) и накопительной (6%) частей. Накопительной частью можно распоряжаться по своему усмотрению — направить ее в Пенсионный фонд России (точнее, во Внешэкономбанк, с которым у ПФР заключен договор), доверить негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или Управляющей компании (УК). Эти деньги также можно передавать по наследству.

Если вы не оформили накопительную пенсию, то по умолчанию будете получать страховую. От формирования накопительной пенсии можно отказаться в любой момент и направить 6% страховых взносов на формирование только страховой пенсии.

Выбор варианта пенсионного обеспечения так же влияет на начисление годовых пенсионных баллов.

3
Насколько выгодно иметь накопительную часть пенсии?

В 2014 году выгоднее всего было вложить деньги в НПФ (в среднем 6,3% годовой доходности), на втором месте по доходности были частные УК (0,94%), а вот ПФР показал убыток 2,05%. Инфляция в 2014 году составила 11,4%.

В 2015 году ситуация изменилась: самыми выгодными стали частные УК (15,2%), за ними шел Пенсионный фонд России (14,5%), и на третьем месте — НПФ (10,8%). Инфляция в 2015 году была 12,9% годовых.

Но с 2014 года накопительная часть пенсии заморожена Правительством. Это значит, что деньги не инвестируются, как было задумано, а изымаются в бюджет на текущие нужды — выплаты нынешним пенсионерам, в антикризисный резерв, на поддержку Крыма и т. д. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Председатель совета Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявляет, что 3 года заморозки пенсионных средств снизили темпы роста экономики и будущая пенсия россиян уменьшилась в среднем на 10,5%.

Минфин предлагает продлить заморозку накопительной пенсии на 2017 год.

Сравнение годовой доходности инвестирования пенсионных накоплений с инфляцией (% годовых). Источник: Центральный банк Российской Федерации
4
Так какая у меня в итоге будет пенсия?

Предугадать размер пенсии практически невозможно — слишком много факторов влияет на конечную сумму выплат. К тому же пенсионная формула может изменяться в ходе реформ.

На сайте Пенсионного фонда есть калькулятор, который поможет прикинуть гипотетический размер будущей пенсии.

5
Что еще изменилось в ходе пенсионной реформы?

  • С 2015 года ограничено количество пенсионных баллов, которые могут получить за год работающие пенсионеры.
  • В страховой стаж теперь включается не более 1,5 лет отпуска по уходу за ребенком. Если детей несколько, учитывается период не больше 4,5 лет.

Кроме того планируется реформа досрочных пенсий, которые назначаются раньше общепринятого пенсионного возраста. Планируется постепенное увеличение страховых платежей самозанятых граждан — индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает не по найму, чтобы они соответствовали уровню пенсионных выплат.

Реформы пенсионной системы, по заявлению Правительства, будут продолжаться до 2025 года.

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