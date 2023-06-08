В 2002 году Исинбаева добилась первых успехов на взрослом уровне, а через год прыгнула на 4,82 м и установила свой первый мировой рекорд, начав шестилетнюю эпопею по переписыванию наивысших результатов в истории женских прыжках с шестом. В 2005 году она стала первой женщиной, попавшей в клуб «5 метров» — спустя 18 лет он покорился лишь еще двум спортсменкам. В итоге отметка в 5,06 м, которую она установила в 2009 году, остается непокоренной до сих пор.
Исинбаева собрала выдающуюся коллекцию наград, став двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе, четырехкратной чемпионкой в помещении и обладательницей Кубка мира