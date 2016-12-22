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Простой способ жить лучше

Для большинства людей счастье — это простые вещи: здоровье, комфорт, личностная реализация, возможность обеспечения будущего детей. Часто для достижения заветных целей требуются финансовые средства. Один из способов иметь их — накопительные программы от ООО СК «Сбербанк страхование жизни» *. О них нам рассказывает заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Сергей Иванович Попов.

— Как связаны накопление и страхование? Как работают такие продукты?
— Для реализации целей по обеспечению будущего своих детей в Сбербанке есть две программы: «Детский образовательный план» и «Первый капитал». Они созданы нашей дочерней компанией ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Более подробно расскажу о «Детском образовательном плане».

— В чем его особенность?
— Этот продукт поможет накопить на обучение в ВУЗе как в России, так и за рубежом. Важно, что вы не только копите на образование ребенка, но и получаете целый спектр услуг. С помощью опции «Детский консьерж», вам помогут решить различные вопросы, связанные с развитием ребенка. Это могут быть рекомендации по выбору школ, кружков или секций, помощь в поиске репетиторов или курсов, подбор интересных предложений по организации досуга.

— А как происходит получение средств?
— Если вы выбираете в качестве цели получение ребенком хорошего образования, вы просто садитесь с консультантом и с помощью специального каталога определяете список ВУЗов и сумму, необходимую на накопление. Важно сказать, что по программе действует финансовая защита. Например, защита может предоставляться на случай установления клиенту 1 или 2 группы инвалидности, когда ООО СК «Сбербанк страхование жизни» при наступлении страхового случая продолжит вместо клиента делать регулярные взносы, чтобы ребенок получил запланированную на образование выплату**. При обычном накоплении в такой ситуации семья может оказаться перед непростым выбором: пожертвовать накопившиеся деньги на лечение и оплату счетов семьи или оставить их на обучение ребенка.

—  В какой валюте возможны накопления?
— Накопления возможны в рублях, долларах и британских фунтах.

— Можно ли посмотреть как работает «Детский образовательный план» на конкретном примере?
— Конечно. Предположим, к нам обратился мужчина, проживающий в Екатеринбурге, возраст 35 лет, его ребенку 3 года. Клиент планирует накопить в течение 15 лет сумму, достаточную для обучения в течение 5 лет. Ориентировочная сумма обучения в одном из екатеринбургских вузов составит 1 490 000 рублей. Для достижения этой цели ежемесячный взнос может составить 7660 рублей. Безусловно, это примерный расчет, условия определяются индивидуально для каждого клиента. Программа «Детский образовательный план» предполагает и возможность участия клиента в инвестиционном доходе ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

— Откуда берется инвестиционный доход?
— При внесении очередного взноса, средства вкладываются в надежные финансовые инструменты, позволяющие при любом сценарии получить страховую сумму по окончании срока действия договора. Например, по итогам прошлого года норма доходности составила 10,05% в рублях и 4,01% в валюте на сумму страховых резервов. Также при заключении договора на срок свыше 5 лет вы имеете право получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы оплаченных страховых взносов в год, но не более 15 600 рублей в год***.

— Обязательно ли выбирать опцию ежемесячного платежа?
— Нет. Это может быть ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный или единовременный платеж. В случае, если родитель в какой-то момент не сможет вовремя внести средства, то у него есть возможность оплатить очередной взнос с задержкой на срок от 30 дней****.

— Как можно стать участником этих программ?
— Заключение договора возможно в любом отделении Сбербанка, где есть центры обслуживания Сбербанк Премьер.

* Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности — добровольное страхование жизни) и СЛ № 3692 (вид деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни), выданы Банком России без ограничения срока действия. ПАО Сбербанк выступает агентом. Лицензия выдана Банком России № 1481 от 11.08.2015.

** Набор рисков может быть сокращен по итогам андеррайтинга.

*** Право на социальный налоговый вычет имеет только лицо, с доходов которого осуществляются отчисления НДФЛ в бюджет.

**** Льготный период 30 дней при ежемесячной оплате взносов, при ежегодной или ежеквартальной оплате взносов льготный период составляет 60 дней.

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