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13:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казань появилась на памятных монетах к ЧМ-2018

(Нижний Новгород, 22 декабря, «Татар-информ»). Центробанк выпустил в оборот памятные серебряные монеты к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в ЦБ РФ.

Источник: ИА Татар-информ

Номинал монет составит 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, проба сплава 925). На оборотной стороне одной из четырех монет расположены изображения памятника дракону Зиланту и надписью «Казань» на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также изображения футбольного мира.

По окружности новой монеты имеется надпись — «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. Тираж каждой монеты — до 24 тысяч штук. Кроме того, ЦБ выпустил золотые, серебряные и монеты из недрагоценных металлов номиналом 50, 25 и 3 рубля.

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