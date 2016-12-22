Казань появилась на памятных монетах к ЧМ-2018

Номинал монет составит 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, проба сплава 925). На оборотной стороне одной из четырех монет расположены изображения памятника дракону Зиланту и надписью «Казань» на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также изображения футбольного мира.

По окружности новой монеты имеется надпись — «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. Тираж каждой монеты — до 24 тысяч штук. Кроме того, ЦБ выпустил золотые, серебряные и монеты из недрагоценных металлов номиналом 50, 25 и 3 рубля.