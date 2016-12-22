Правительством Башкирии утверждены условия приватизации БСК

Об этом сообщается в документах правительства. Приватизация произойдет в виде передачи пакета в качестве вклада в уставный капитал стратегического ОАО. В какой именно ОАО — не сообщается. Текст прилагаемых условий приватизации так же не опубликован.

Напомним, ранее стало известно, что «Башкирскую содовую компанию» собирались передать АО «Региональный фонд». Регфонд владеет государственными акциями и долями примерно в двадцати предприятиях Башкирии, а 100% акций фонда принадлежит Минземимуществу республики, основные цели содействие реализации государственной политики по привлечению инвестиций в экономику республики. Фонд известен тем, что прошлый год отработал рекордным убытком в 7 млрд рублей. Напомним, так же после отзыва лицензии «Нота-банка» у Регфонда «сгорели» 600 млн рублей.

Позднее выяснилось, что минземимущества РБ направило в ФАС еще одну заявку — на одобрение передачи акций БСК в новое АО «Региональные инвестиции» со стопроцентным участием министерства. Итоговое решение, куда будут направлены акции — еще не опубликованы.

Контрольный пакет «Башкирской содовой компании» принадлежит структуре группы «Башкирская химия». БСК — одна из крупнейших предприятий в республике, которая занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, второе место по выпуску ПВХ и каустической соды, а также является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов.