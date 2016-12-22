Uber прекратила испытания беспилотных машин
Американская компания Uber Technologies прекратила испытания беспилотных автомобилей на улицах
Американская компания Uber Technologies прекратила испытания беспилотных автомобилей на улицах
Uber проводила испытания беспилотных машин на дорогах общего пользования с середины декабря. Вскоре после их начала Управление транспортных средств штата Калифорния предписало испытания беспилотных машин прекратить, поскольку Uber не получила официального разрешения на это. По данным управления, разрешение на испытание беспилотных автомобилей в Калифорнии получили 20 компаний, среди которых Uber Technologies нет.
Требования остановить испытания беспилотных автомобилей на улицах
После того, как Uber все же приостановила испытания, калифорнийское управление объявило, что компания, как и любой другой желающий, может подать документы на регистрацию беспилотных автомобилей и получить разрешение на их испытания в течение 72 часов. Намерена ли компания последовать этому совету, в Uber не уточнили, но заявили, что в ближайшее время найдут способ возобновить испытания, которые «100 процентов будут проводиться в Калифорнии».
В общей сложности в испытаниях на улицах
Василий Сычёв