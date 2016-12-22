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12:45 (мск), источник: N + 1

Uber прекратила испытания беспилотных машин

Американская компания Uber Technologies прекратила испытания беспилотных автомобилей на улицах Сан-Франциско, сообщает MarketWatch. Поводом для этого стал отзыв регистрации беспилотных машин, произведенный Управлением транспортных средств штата Калифорния. По заявлению управления, эти автомобили были зарегистрированы неправильно, поскольку в оформленных документах они не помечены, как образцы для испытаний.

Источник: Reuters

Uber проводила испытания беспилотных машин на дорогах общего пользования с середины декабря. Вскоре после их начала Управление транспортных средств штата Калифорния предписало испытания беспилотных машин прекратить, поскольку Uber не получила официального разрешения на это. По данным управления, разрешение на испытание беспилотных автомобилей в Калифорнии получили 20 компаний, среди которых Uber Technologies нет.

Требования остановить испытания беспилотных автомобилей на улицах Сан-Франциско Uber Technologies проигнорировала. В своем ответе Управлению транспортных средств компания заявила, что за рулем беспилотных автомобилей в соответствии с действующим законодательством всегда находится человек — инженер-испытатель. По мнению Uber, это означает, что испытываемые беспилотные автомобили компании с технической точки зрения беспилотными не являются.

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После того, как Uber все же приостановила испытания, калифорнийское управление объявило, что компания, как и любой другой желающий, может подать документы на регистрацию беспилотных автомобилей и получить разрешение на их испытания в течение 72 часов. Намерена ли компания последовать этому совету, в Uber не уточнили, но заявили, что в ближайшее время найдут способ возобновить испытания, которые «100 процентов будут проводиться в Калифорнии».

В общей сложности в испытаниях на улицах Сан-Франциско принимали участие 16 беспилотных автомобилей Uber, созданных на базе Volvo XC90. Ранее сообщалось, что эти машины довольно часто нарушают правила дорожного движения и представляют серьезную опасность для велосипедистов, поскольку неправильно выполняют правый поворот через велосипедные дорожки. Кроме того, на испытаниях одна из машин попыталась повернуть налево на дорогу со встречным односторонним движением, но инженер-испытатель вовремя перехватил управление.

Василий Сычёв

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