Андрей Бочаров: «Государственную поддержку оказывают тем, кто вкалывает, не смотрит за временем и какая погода на улице»
Губернатор Андрей Бочаров провел совещание с участием членов Совета директоров Волгоградской области на площадке
Губернатор Андрей Бочаров провел совещание с участием членов Совета директоров Волгоградской области на площадке
Открывая совещание, сообщают ВДТВ в
В 2014—2016 годах объем привлеченных федеральных средств на модернизацию и техническое перевооружение предприятий составил 6,7 миллиарда рублей.
«Но это только начало движения вперед, — констатирует губернатор. — Государственная поддержка оказывается тем, кто вкалывает, не смотрит за временем и какая погода на улице».
Благодаря тем, кто усердно работает, в 2016 году открыто 11 новых производственных площадок, создано 1300 рабочих мест. За 2,5 года в регионе открылось 25 промышленных объектов, общая сумма вложений составила 130 миллиардов рублей, создано около трех тысяч рабочих мест.
Губернатор сообщил о создании в 2017 году регионального Фонда развития промышленности. Сегодня на повестке дня уже стоит вопрос о возобновлении энергоемкого электролизного производства на
Генеральный директор
Говорили на совещании и об экологической безопасности. Поддержку в этом вопросе оказывает экологический совет при Волгоградской областной Думе.