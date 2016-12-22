Андрей Бочаров: «Государственную поддержку оказывают тем, кто вкалывает, не смотрит за временем и какая погода на улице»

Открывая совещание, сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волгоградской области, глава региона отметил, что, непростые экономические условия не смогли помешать росту промышленного производства — по итогам 11 месяцев текущего года индекс составил 102,5%.

В 2014—2016 годах объем привлеченных федеральных средств на модернизацию и техническое перевооружение предприятий составил 6,7 миллиарда рублей.

«Но это только начало движения вперед, — констатирует губернатор. — Государственная поддержка оказывается тем, кто вкалывает, не смотрит за временем и какая погода на улице».

Благодаря тем, кто усердно работает, в 2016 году открыто 11 новых производственных площадок, создано 1300 рабочих мест. За 2,5 года в регионе открылось 25 промышленных объектов, общая сумма вложений составила 130 миллиардов рублей, создано около трех тысяч рабочих мест.

Губернатор сообщил о создании в 2017 году регионального Фонда развития промышленности. Сегодня на повестке дня уже стоит вопрос о возобновлении энергоемкого электролизного производства на ВГАЗ-СУАЛ.

Генеральный директор ВгАЗ-СУАЛ Юрий Моисеев сообщил, что пуск законсервированных цехов может быть осуществлен в первой половине 2017 года.

Говорили на совещании и об экологической безопасности. Поддержку в этом вопросе оказывает экологический совет при Волгоградской областной Думе.