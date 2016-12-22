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13:17 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области с начала года больше всего подорожали молочные продукты

В Нижегородской области с начала года больше всего подорожали молочные продукты. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

Источник: Ньюс-НН.ру

Цены на сливочное масло с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года выросли на 17,5%, на молоко и молочную продукцию — на 10,3%, на сыры — на 10%.

При этом больше всего подешевел сахар — на 7,1%.

С октября по ноябрь в регионе больше всего подорожали огурцы (на 40%) и помидоры (на 20%). Подешевели лимоны и апельсины (в среднем на 16−19%).

Напомним, в Нижегородской области инфляция за 11 месяцев 2016 года составила 4,9%. По этому показателю регион находится на третьем месте в ПФО после Пермского края и Ульяновской области.

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