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13:40 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В 2017 году начнут строить трассу в обход Аксая

Трассу в обход Аксая начнут строить в следующем году. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Речь идет об участке дороги М-4 «Дон». Она станет частью будущего автомобильного кольца вокруг Ростова.

По словам донского главы, протяженность объездной дороги составит 65 километров. Из них 35 — сам обход Аксая.

«Это принципиальное решение вопроса, для Росавтодора это станет одной из самых масштабных строек, когда он к ней приступит. Дорога в некоторых местах будет иметь шесть полос, она сможет обеспечить увод транзитного транспорта из Ростова и Аксая. Мы делаем все, чтобы начать строить дорогу в следующем году», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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