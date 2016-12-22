В 2017 году начнут строить трассу в обход Аксая

Речь идет об участке дороги М-4 «Дон». Она станет частью будущего автомобильного кольца вокруг Ростова.

По словам донского главы, протяженность объездной дороги составит 65 километров. Из них 35 — сам обход Аксая.

«Это принципиальное решение вопроса, для Росавтодора это станет одной из самых масштабных строек, когда он к ней приступит. Дорога в некоторых местах будет иметь шесть полос, она сможет обеспечить увод транзитного транспорта из Ростова и Аксая. Мы делаем все, чтобы начать строить дорогу в следующем году», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.