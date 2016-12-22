На Кубани с Нового года подорожает проезд в электричках

Так, 22 рубля за зону придется заплатить пассажирам «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании», а с 1 апреля 2017 года — 24 рубля за зону.

В отношении услуг ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» тарифы на проезд в электричках составят с 1 января 22 рубля за зону, с 1 апреля — 24 рубля за зону. Об этом пишет «Кубань24».

Отметим, что намного дороже будет стоить проезд на маршрутах «Сочи — Роза Хутор — Сочи», «Туапсе — Имеретинский Курорт — Туапсе», «Имеретинский Курорт — Лазаревская — Имеретинский Курорт», «Роза Хутор — Адлер Аэропорт — Роза Хутор», «Лазаревская — Адлер Аэропорт — Лазаревская», «Имеретинский курорт — Роза Хутор — Имеретинский курорт», «Сочи — Адлер — Сочи», «Горячий Ключ — Имеретинский курорт — Горячий Ключ». На этих направления тариф с 1 января составят 30 рублей, с 1 апреля — 34 рубля за исключением участков, являющихся составной частью указанных маршрутов: Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Адлер Аэропорт. На этих направлениях стоимость проезда составит 70 рублей за зону.

Как писал «ФедералПресс» ранее, с 18 декабря в Краснодаре начал действовать новый тариф на проезд в городском общественном транспорте. Так, стоимость проезда в автобусах коммерческих перевозчиков составила 23 рубля. Для автобусов, трамваев и троллейбусов тариф введут с 1 января 2017 года.

По информации городского департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, при определении величины тарифа была произведена оценка затрат, которые сегодня несут перевозчики. Тариф (единый для всех видов транспорта) в размере 23 рублей является экономически обоснованным.

Стоит отметить, что увеличение стоимости проезда произойдет не коснется пригородных маршрутов. А действующие льготы сохранятся.