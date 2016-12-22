Пенсионеры не останутся без выплат по госпрограммам
Управляющий пермским отделением ПФР рассказал о работе с бывшими клиентами «Стратегии» и перечислении единовременной выплаты.
Управляющий пермским отделением ПФР рассказал о работе с бывшими клиентами «Стратегии» и перечислении единовременной выплаты.
На прошлой неделе в
Большинство вопросов были связаны с деятельностью негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стратегия», у которого в марте нынешнего года ЦБ РФ аннулировал лицензию на пенсионное обеспечение и страхование. Всего на прямую линию поступило 20 звонков не только от жителей Перми, но и края в целом.
Надежду Геннадьевну, жительницу Мотовилихинского района Перми, интересовали вопросы, относящиеся к действию государственной программы «1000 на 1000», по которой она получала ежемесячные выплаты в «Стратегии». После начала процесса ликвидации негосударственного пенсионного фонда обеспечение выполнения обязательств по данной программе было передано в ПФР. Пермячка уже успела получить выплаты за восемь прошедших месяцев, хотя считает, что с марта нынешнего года они должны включать и девятый.
Станислав Аврончук, управляющий отделением ПФР по Пермскому краю:
— Мы руководствуемся действующим законодательством, по которому ПФР продолжает выплаты с месяца, следующего за месяцем отзыва лицензии у НПФ. У «Стратегии» она была отозвана ЦБ РФ 16 марта, поэтому ПФР возобновил выплаты по программе «1000 на 1000» с апреля 2016 года. Сведения о прекращении выплаты пенсии предоставляет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая занимается ликвидацией НПФ «Стратегия». Пенсионный фонд России работает только с теми сведениями, которые передаёт ЦБ РФ, в его полномочия не входит проведение ревизии финансового положения НПФ.
Жительница Лысьвы Нина Васильевна 30 сентября 2011 года заключила договор добровольного негосударственного обеспечения всё с тем же НПФ «Стратегия», с марта 2016 года все выплаты ей были прекращены.
«Договорами о добровольном пенсионном обеспечении ПФР не занимается. При определении денежной массы после ликвидации НПФ “Стратегия” выплаты будет осуществлять Агентство по страхованию вкладов. На сегодняшний день мы работаем только с пенсионерами, которые заключали договоры по госпрограмме “1000 на 1000”. Обжаловать данные действия вы можете в АСВ, там же потребовать заключение о принятом решении по поступившему требованию кредитора. По всем возникающим вопросам, связанным с НПФ “Стратегия”, необходимо обращаться в агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4 (телефон бесплатной горячей линии 8−800−200−08−05) и требовать представления уточнённых данных для выплаты пенсионных накоплений», — поясняет Станислав Аврончук.
В краевом отделении ПФР отмечают, если вкладчики «Стратегии» ранее получали в нём выплаты по программе «1000 на 1000», для их возобновления необходимо обращаться в городские или районные управления ПФР либо в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства.
В случае если пенсионер формировал пенсионные накопления в НПФ «Стратегия», но ни разу не обращался за их выплатой, то с учётом суммы накоплений будет решаться вопрос о назначении срочной пенсионной выплаты, накопительной пенсии или единовременной выплаты. К таким накоплениям относятся страховые взносы на накопительную пенсию по обязательному пенсионному страхованию и платежи в рамках Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (программа «1000 на 1000»).
Другие вопросы касались индексации пенсии. Так, Валентина Николаевна, 69-летняя пенсионерка из Чайковского, работала до июля 2016 года, но её пенсия была проиндексирована только в ноябре.
«В соответствии с принятым законом в декабре 2015 года изменился порядок при расчётах индексации пенсий работающим пенсионерам. Что касается конкретного случая Валентины Николаевны, могу объяснить принятое пошаговое решение: в июле она рассчиталась, в августе ПФР получил отчёт за июль, в сентябре данные поступили в региональное отделение фонда, и лишь в октябре было принято соответствующее решение об индексации пенсии. Таким образом, решение об увеличении (индексации) пенсии происходит в месяце, следующим за месяцем принятия решения Пенсионным фондом. Следовательно, индексация пенсии в ноябре была сделана строго в соответствии с существующим законодательством. Ситуация действительно не совсем нормальная, её разрешение возможно только при внесении изменений в действующее законодательство», — отмечает Станислав Аврончук.
Накануне Нового года многих пенсионеров интересовал график выплаты пенсий в предстоящие праздничные и выходные дни, а также вопрос, когда начнутся единовременные выплаты в размере 5 тыс. руб. в соответствии с подписанным президентом страны федеральным законом.
Отделения почты России приступят к доставке пенсий с 3 января, на банковские карты Сбербанка денежные средства поступят после 29 декабря.
Что касается единовременных выплат, Станислав Аврончук пояснил, что они будут осуществлены в январе 2017 года гражданам, являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.