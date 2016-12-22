В Омской области приняли бюджет на 2017 год

Бюджет на 2017 год был принят в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Виктор Назаров призвал все политические фракции Законодательного Собрания внимательно и конструктивно отнестись к обсуждению бюджета и поддержать проект в целом.

«Безусловно, бюджет тяжелый. Но я призываю к конструктивному обсуждению. Критикуя — предлагайте своё решение. Давайте работать с тем бюджетом, который есть, не превышая параметров и рамок, установленных Минфином. В дальнейшем будем смотреть, где и что можно изменить. Будут дополнительные источники финансирования — будет дополнять статьи. Сейчас нужно жить по средствам», — сказал губернатор.

В результате бюджет Омской области на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов был утверждён. «За» проголосовали 34 человека, против — 6.

«Сегодняшнее принятие бюджета — это очень важное, знаковое событие для всей области: есть реальный документ, по которому регион будет жить в следующем году и определены перспективы до 2019 года. Те из депутатов, которые голосовали против, по сути навязывали области жить по схеме — одна двенадцатая бюджета ежемесячно, то есть по принципу “чем хуже — тем лучше”. Для меня эта логика непонятна, — отметил сенатор Омской области в Совете Федерации Сергей Попов. — Бюджет сложный, трудный, но сбалансированный. И те поправки, которые внесены, нацелены на значительное развитие. Например, утверждённые дополнительные ассигнования на поддержку и развитие животноводства 176 млн. рублей — деньги, которые область должна отразить в бюджете, чтобы в результате направить в отрасль миллиард рублей, получив на условиях софинансирования из федерального бюджета более 800 млн. рублей. Таковы условия участия регионов во всех федеральных программах. Надо уметь участвовать в них. И в Омской области эта ситуация в корне изменилась. На недавней встрече Губернатора Виктора Назарова и Министра сельского хозяйства Александра Ткачёва шла речь о серьёзной поддержке животноводства. Омская область сможет показать, как успешно работает в этом направлении в ходе визита Министра в следующем году, и это тоже очень важно».

Отметим, что параметры бюджета Омской области по доходам составляют 64,2 млрд рублей, а расходы — 65,5 млрд рублей. Дефицит составляет 2,4% от налоговых и неналоговых доходов.