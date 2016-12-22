В Минфине сообщили, как будет работать система «Приват24»

В Министерстве финансов уверяют, что система электронных платежей «Приват-24» будет работать и в дальнейшем. Об этом говорится в пресс-релизе.

«Приват-24″ будет работать и в дальнейшем. Это одна из лучших систем электронных платежей в Европе», — говорится в сообщении.