В Минфине сообщили, как будет работать система «Приват24»
В Минфине Украины обещают обеспечить корректную работу системы «Приват24″.
В Минфине Украины обещают обеспечить корректную работу системы «Приват24″.
В Министерстве финансов уверяют, что система электронных платежей «Приват-24» будет работать и в дальнейшем. Об этом говорится в
«Приват-24″ будет работать и в дальнейшем. Это одна из лучших систем электронных платежей в Европе», — говорится в сообщении.
В Минфине также уверяют, что предприниматели без