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13:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Минфине сообщили, как будет работать система «Приват24»

В Минфине Украины обещают обеспечить корректную работу системы «Приват24″.

Источник: Telegraf.com.ua

В Министерстве финансов уверяют, что система электронных платежей «Приват-24» будет работать и в дальнейшем. Об этом говорится в пресс-релизе.

«Приват-24″ будет работать и в дальнейшем. Это одна из лучших систем электронных платежей в Европе», — говорится в сообщении.

В Минфине также уверяют, что предприниматели без каких-либо оговорок смогут распоряжаться своими средствами, все необходимые ресурсы уже зарезервированы.

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