Двораковский похвалил «Омскэлектро» за вложенные в реконструкцию 730 миллионов

Сегодня, 22 декабря во дворце культуры «Рубин» на праздновании 95-летия «Омскэлектро» мэр Вячеслав Двораковский лично поздравил предприятие. Градоначальник отметил 730 миллионов рублей, вложенные компанией в реконструкцию сетей, как показатель начала устойчивого развития.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— «Омскэлектро» обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение и качественное обслуживание потребителей города во многом благодаря своему коллективу — профессиональному и преданному делу. Недавно компания сумела преодолеть непростой период в своей истории и теперь получила возможность динамично развиваться. В соответствии с действующей инвестиционной программой предприятия до 2019 года в строительство и реконструкцию энергообъектов будет вложено более 730 миллионов рублей.

Напомним, что впервые вопрос о создании в Омске единых городских электрических сетей был поставлен городской управой в 1898 году. Но только в 1915 году началось строительство первой электростанции, которое затянулось из-за недостатка средств и оборудования и продолжалось до осени 1917 года. С окончательным установлением в Сибири Советской власти в мае 1920 года Сиббюро ВСНХ энергично принялось за восстановление и достройку электростанции и сетевых сооружений, имевших серьезные разрушения, нанесенные колчаковцами при отступлении.

Омская ЦЭС была первой крупной электростанцией, построенной в Сибири.