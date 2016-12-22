Двораковский похвалил «Омскэлектро» за вложенные в реконструкцию 730 миллионов
Мэр Омска лично поздравил предприятие с 95-летием.
Мэр Омска лично поздравил предприятие с 95-летием.
Сегодня, 22 декабря во дворце культуры «Рубин» на праздновании 95-летия «Омскэлектро» мэр Вячеслав Двораковский лично поздравил предприятие. Градоначальник отметил 730 миллионов рублей, вложенные компанией в реконструкцию сетей, как показатель начала устойчивого развития.
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— «Омскэлектро» обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение и качественное обслуживание потребителей города во многом благодаря своему коллективу — профессиональному и преданному делу. Недавно компания сумела преодолеть непростой период в своей истории и теперь получила возможность динамично развиваться. В соответствии с действующей инвестиционной программой предприятия до 2019 года в строительство и реконструкцию энергообъектов будет вложено более 730 миллионов рублей.
Напомним, что впервые вопрос о создании в Омске единых городских электрических сетей был поставлен городской управой в 1898 году. Но только в 1915 году началось строительство первой электростанции, которое затянулось
Омская ЦЭС была первой крупной электростанцией, построенной в Сибири.