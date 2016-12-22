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13:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выросли налоговые и неналоговые доходы — Минфин

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Исполнение консолидированного бюджета Башкортостана по доходам составило к 1 декабря этого года 175 428,3 млн рублей, или 108,5 процента к аналогичному периоду прошлого года. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 145 237,0 млн рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13 947,5 млн, или на 10,6 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов региона.

В числе основных источников доходов — налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, акцизы, налоги на имущество и налоги на совокупный доход.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в республике увеличились поступления акцизов — на 31 процент, налога на прибыль организаций — на 6,4 процента, налога на доходы физических лиц — на 5,5 процента, налогов на имущество — на 5,1 процента, налогов на совокупный доход — на шесть процентов.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили за 11 месяцев текущего года 18 885,4 млн рублей (13 процентов от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), увеличившись по сравнению с прошлым годом в 1,3 раза.

Безвозмездные поступления составили 30 191,3 млн рублей. Это 17,2 процента от общей суммы доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года они уменьшились на 276,4 млн рублей, или на 0,9 процента.

Расходы консолидированного бюджета Башкортостана в январе-ноябре 2016 года профинансированы в объеме 157 029,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост составил 1,3 процента.

В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета — более 75 процентов всех расходов, или 117 916,9 млн рублей.

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