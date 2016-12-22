Все ограничения в работе «ПриватБанка» к концу дня будут сняты, — Шлапак

Все ограничения в работе «ПриватБанка» к концу дня будут сняты, и клиенты смогут пользоваться всем объемом услуг. Об этом на брифинге заявил глава правления «ПриватБанка» Александр Шлапак.

«Хотел бы отметить для клиентов нашего банка: в течение трех последних дней, когда работала временная администрация, были наложены ограничения на деятельность банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты. Все наши клиенты смогут уже к концу дня получить полный набор услуг, который ранее предоставлялся “ПриватБанком”. Будут разблокированы корреспондентские счета, восстановлено начисление процентов, будет работать система SWIFT в надлежащем режиме, будут выдаваться кредиты овердрафт и так далее», — сообщил Шлапак.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО «ПриватБанк». 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций «ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что «ПриватБанк» удалось стабилизировать.