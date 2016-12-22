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14:05 (мск), источник: PROUFU.ru

Власти рассказали о нововведениях в системе капремонта Башкирии

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Альфред Зинатуллин и гендиректор НОФ «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» Борис Герасимов на пресс-конференции подвели итоги работы регоператора и рассказали о нововведениях в системе капремонта.

Реестр подрядчиков.

В 2017 году, согласно принятому постановлению республиканского правительства, регоператор будет отбирать подрядные организации на конкурсной основе на электронных площадках. Участвовать в конкурсе будут только те организации, которые вошли в реестр, сформированный республиканским министерством жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Альфред Зинатуллин отметил, что из 98 заявившихся предприятий смогли пройти процедуру отбора только 20%. Окончательно реестр сформируют в 2017 году, он будет действовать три года.

Составлением «черного» списка недобросовестных подрядчиков занимается республиканская антимонопольная служба, сообщил замминистра.

Порядок, виды и сроки работ определят комиссии.

В связи с большим количеством вопросов и жалоб от жильцов, изменен порядок формирования планов по проведению капремонта. По словам Альфреда Зинатуллина, в каждом муниципалитете будут созданы комиссии, в них войдут специалисты, представители общественных организаций, которые должны определять очередность, порядок и виды работ, по которым дома будут включаться в программу краткосрочного капремонта.

Также он подчеркнул, что завершена работа по актуализации тридцатилетней программы (с 2014 по 2043 год) проведения капремонта. Она полностью выверена, в нее вошли 99% всех домов в республике, определены сроки ремонта, отметил чиновник.

Обследование домов и дефектные ведомости стали видом капремонта.

Обследование технического состояния и составление дефектной ведомости Минстрой России принял как один из видов капремонта.

«Если раньше мы приступали к работам без точного диагноза, то теперь законодательство позволяет предварительно провести обследование и составить дефектную ведомость за счет средств собственников жилья», — пояснил Борис Герасимов. Он считает, что это повысит точность составления сметы работ.

Теперь депутаты Курултая должны внести соответствующие изменения в жилищный кодекс РБ, чтобы регоператор мог выставлять эти работы на конкурс.

Герасимов предполагает, что обследованием технического состояния и составлением проектно-сметной документации должны заниматься разные подрядчики, чтобы исключить заинтересованность.

Контролировать подрядчиков будет регоператор.

Строительный контроль за выполненными работами будет осуществлять сам регоператор.

В правительстве решили, что это эффективнее, нежели пользоваться услугами сторонних организаций.

«Мы считаем, если регоператор будет выполнять строительный контроль сам, это будет более качественно, чем компании на конкурсных условиях. К сожалению, организации, участвуя в аукционах, стараются максимально снизить цены на свои услуги, а потом компенсируют за счет подрядных организаций. Имеет место взяточничество», — прокомментировал Альфред Зинатуллин.

На проведение строительного контроля регоператору выделено дополнительно 37 млн рублей из республиканского бюджета.

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