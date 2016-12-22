Волгоградские транспортно-пересадочные узлы построят на льготных условиях

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, власти планируют предоставлять земельные участки под строительство транспортно-пересадочных узлов в аренду без торгов. С помощью соответствующего законопроекта депутаты хотят привлечь внебюджетное финансирование в рамках государственно-частного или муниципально-частного партнерства для возведения автостанций.

Под транспортно-пересадочными узлами власти подразумевают «капитальные здания, места парковки автомобилей и остановки автобусов, которые обеспечивают быструю пересадку пассажиров с областного общественного транспорта на городской и обратно». На узлах также будут подготовлены дополнительные площадки под объекты торговли и сферы услуг, которые будут сдаваться бизнесменам в аренду.