Волгоградские транспортно-пересадочные узлы построят на льготных условиях
Власти позволят строить автостанции в Волгоградской области на льготных условиях.
Власти позволят строить автостанции в Волгоградской области на льготных условиях.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Под
Напомним, что в настоящее время на стадии согласования находится документ комплексной транспортной схемы региона. Им предусматривается оптимизация маршрутной сети пригородных автобусов, проходящих по территории Волгограда и Волжского из Городищенского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов, которая, по мнению властей, позволит исключить чрезмерное дублирование маршрутов. Конечные пункты автобусов разместят на