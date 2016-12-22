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13:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские транспортно-пересадочные узлы построят на льготных условиях

Власти позволят строить автостанции в Волгоградской области на льготных условиях.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, власти планируют предоставлять земельные участки под строительство транспортно-пересадочных узлов в аренду без торгов. С помощью соответствующего законопроекта депутаты хотят привлечь внебюджетное финансирование в рамках государственно-частного или муниципально-частного партнерства для возведения автостанций.

Под транспортно-пересадочными узлами власти подразумевают «капитальные здания, места парковки автомобилей и остановки автобусов, которые обеспечивают быструю пересадку пассажиров с областного общественного транспорта на городской и обратно». На узлах также будут подготовлены дополнительные площадки под объекты торговли и сферы услуг, которые будут сдаваться бизнесменам в аренду.

Напомним, что в настоящее время на стадии согласования находится документ комплексной транспортной схемы региона. Им предусматривается оптимизация маршрутной сети пригородных автобусов, проходящих по территории Волгограда и Волжского из Городищенского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов, которая, по мнению властей, позволит исключить чрезмерное дублирование маршрутов. Конечные пункты автобусов разместят на транспортно-пересадочных узлах на въезде в крупные города. Например, в Волгограде планируется размещение четырех таких автостанций.

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