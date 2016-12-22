Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Киев заявил об отвоеванных «новых позициях» под Дебальцево
Украинские силовики заняли новые позиции в районе Дебальцево
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
В ЕС перебрасывают тысячи танков: СМИ о причинах
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
СМИ: Деми Мур встречается с Тоби Магуайром
«Рейган перевернулся бы в гробу»: Обама о рейтинге Путина в США
Немецкие СМИ назвали нового врага Путина
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
8ФСБ задержала боевиков ИГ в Москве
14События недели в фотографиях
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
13Убит посол России в Турции
14:31 (мск), источник: ТАСС

Башкирия предложила «Роснефти» сохранить финансирование социальных проектов и спорта

Суммарные поступления в бюджет Башкирии от «Башнефти» по итогам 11 месяцев 2016 года превысили 37 млрд рублей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Республика Башкортостан предложила «Роснефти» сохранить объемы финансирования социальных проектов и спорта в рамках планируемого соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщил в четверг председатель регионального парламента Константин Толкачев.

«Мы предлагаем, чтобы они (“Роснефть” — прим. ТАСС) сохранили социальную нагрузку, которую традиционно “Башнефть” несла», — отметил Толкачев. По его словам, есть вероятность сохранения и финансовой поддержки спортивных команд — в настоящее время ведется согласование позиций соглашения.

Как сообщил 16 декабря на внеочередном собрании акционеров «Башнефти» глава Башкирии Рустэм Хамитов, суммарные поступления в бюджет Башкирии от «Башнефти» по итогам 11 месяцев 2016 года превысили 37 млрд рублей. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет заключено соглашение о сотрудничестве между правительством республики и компанией «Роснефть», где буду оговорены все вопросы взаимодействия.

В октябре «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» за 329,6 млрд рублей. Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявлял, что «Роснефть» уважает мнение руководства Башкирии об уровне дивидендов «Башнефти» и будет повышать эффективность работы компании. Он сообщил, что конкретные параметры сотрудничества будут обнародованы позже.

Дивиденды «Башнефти» по итогам работы за 2015 год составили 29,1 млрд рублей (в 2014 году — 20,07 млрд), или 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Из них в бюджет Башкирии перечислено 7,2 млрд рублей (в 2014 году — 5 млрд).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен вдвое
Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам
Россия сильнее любого потенциального агрессора, заявил Путин
Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ
Суд признал Караулову виновной в попытке примкнуть в ИГИЛ
Кремль назвал автора статьи об убийстве посла России невменяемым
Замерзающий на Ямале дальнобойщик обвинил МЧС в вымогательстве
Сборная России заняла антирекордную позицию в рейтинге ФИФА
Спорт
Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа КМ в Тюмени Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил
Авто
Отмена детских кресел может стать реальностью Правительство России обсуждает вопрос отмены обязанности перевозить детей в возрасте 7-11 лет в специальных креслах!
Hi-Tech
NASA опубликовало космический «Морозный пейзаж» На опубликованном агентством фото видна область NGC 6357. На снимке видно, как излучение молодых горячих звезд порождает облака холодного газа
Кино
Беллуччи, Волкова и другие на премьере фильма Кустурицы В Москве состоялась премьера нового фильма Эмира Кустурицы «По Млечному пути» с итальянской дивой в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Москве с домофонов можно будет вызвать скорую
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Анна Банщикова ждет третьего ребенка Актриса в скором времени снова станет мамой.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь