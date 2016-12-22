Башкирия предложила «Роснефти» сохранить финансирование социальных проектов и спорта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Республика Башкортостан предложила «Роснефти» сохранить объемы финансирования социальных проектов и спорта в рамках планируемого соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщил в четверг председатель регионального парламента Константин Толкачев.

«Мы предлагаем, чтобы они (“Роснефть” — прим. ТАСС) сохранили социальную нагрузку, которую традиционно “Башнефть” несла», — отметил Толкачев. По его словам, есть вероятность сохранения и финансовой поддержки спортивных команд — в настоящее время ведется согласование позиций соглашения.

Как сообщил 16 декабря на внеочередном собрании акционеров «Башнефти» глава Башкирии Рустэм Хамитов, суммарные поступления в бюджет Башкирии от «Башнефти» по итогам 11 месяцев 2016 года превысили 37 млрд рублей. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет заключено соглашение о сотрудничестве между правительством республики и компанией «Роснефть», где буду оговорены все вопросы взаимодействия.

В октябре «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» за 329,6 млрд рублей. Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявлял, что «Роснефть» уважает мнение руководства Башкирии об уровне дивидендов «Башнефти» и будет повышать эффективность работы компании. Он сообщил, что конкретные параметры сотрудничества будут обнародованы позже.

Дивиденды «Башнефти» по итогам работы за 2015 год составили 29,1 млрд рублей (в 2014 году — 20,07 млрд), или 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Из них в бюджет Башкирии перечислено 7,2 млрд рублей (в 2014 году — 5 млрд).