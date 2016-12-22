Тариф на тепло в Новосибирске остается одним из самых низких в РФ

— Совокупный платеж гражданина по сумме оплачиваемых услуг с 1 июля 2017 года по отношению к декабрю 2016 года не должен превышать 15 процентов, — пояснил, выступая на брифинге, Гарей Асмодьяров, руководитель департамента по тарифам Новосибирской области.



Повышение тарифов экономически обоснованно, считает руководитель департамента, это подтверждают расчеты ресурсоснабжающих организаций и экспертные оценки. Среди причин, которыми вызван рост тарифов, — удорожание энергоресурсов, увеличение операционных расходов и другие факторы. Люди научились экономить, затраты на производство тепла и воды уменьшились, однако содержание сетей никто не отменял.

— За последние четыре года, после установки приборов учета в домах, потребление воды упало на 40−50 процентов, но сетевое хозяйство от этого меньше не становится, — комментирует Владимир Булычёв, генеральный директор ЗАО «УК «СПАС-Дом», один из участников общественного совета при областном департаменте по тарифам. — Насосы и очистные сооружения работают, трубопроводы остаются, людям надо платить зарплату. Я не за то, чтобы повышать тарифы, но меня интересует вопрос: куда ресурсоснабжающие организации потратят эти деньги? Если вложат в сети, износ которых с каждым годом становится все больше, мы будем только рады. Ведь изношенные трубы — это постоянные порывы, отключения горячей воды зимой. В Новосибирске представлена программа «СИБЭКО» по замене трасс, в том числе циркуляционных линий. Чтобы поменять циркуляционную линию в доме, нужно собрать около двух тысяч рублей с каждой квартиры. Мы, жители, теряем огромные деньги из-за того, что не делаем этого. Когда из крана вместо горячей воды течет холодная, мы не можем получить качественный продукт: сливаем больше, а платим за все. Если нет денег, трассы не заменить. Если не дадим ресурсоснабжающим организациям ничего — это не выход. Давайте мы им дадим, а потом спросим, куда они это дели? Общественный совет будет контролировать процесс.

Приводить в порядок коммунальное хозяйство надо как можно быстрее, проблема не терпит отлагательств — это очевидно.

— По результатам технического аудита порядка 65 процентов новосибирских сетей имеют возраст свыше 25 лет, — отмечает Галина Протасова, генеральный директор ООО «АРКО-АУДИТ». — А если обратиться к бухгалтерскому учету, износ сетей достигает 90 процентов.

Из-за высокого износа коммунальных сетей мы за свой счет греем улицы, содержим импровизированные теплые парковки. Фото Аркадия Уварова.

— Финансовые ресурсы, которые мы добавляем в тариф, будут израсходованы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей — на мероприятия, перечень которых мы определим, — резюмировал Гарей Асмодьяров. — Это дополнительная нагрузка и ответственность для ресурсоснабжающих организаций. Часть денег, которые получит «СИБЭКО», пойдет на реконструкцию муниципальных сетей, договоренность уже достигнута. Общественный совет будет ежеквартально рассматривать ход исполнения мероприятий.

Комментарий.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Мы убеждены в правильности экономического решения вопроса. Мы два года подряд держали уровень тарифов в пределах 3,4−4 процентов — ниже инфляции. В это время другие регионы в Сибирском федеральном округе вынужденно повышали тарифы на 40, 50 и даже 60 процентов. У нас есть понимание, где проходит грань надежности работы всего энергетического комплекса. В предыдущие годы удавалось не допускать в городе техногенных проблем. Решение о повышении тарифов будет сопровождаться ужесточением контроля. Мы предадим публичности наше взаимодействие с монополиями, оказывающими услуги, — «СИБЭКО», Горводоканалом, региональными сетями. Под жесткий контроль будут взяты средства, которые появятся у них в связи с повышением тарифа. Добавочная выручка не пойдет на дивиденды и на «Лексусы», это точно. Она пойдет на инвестиции по повышению надежности теплотрасс. Мы понимаем, что это политически непопулярное решение, и до введения тарифов 17 июля 2017 года обязательно разработаем дополнительные меры поддержки тех категорий людей, которым оказывали помощь и при других тарифах.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 51 от 21 декабря 2016 года.