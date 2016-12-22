Правительство Нижегородской области не планирует увеличивать размер взноса на капремонт в 2017 году

Как сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, комментируя итоги выездной приемки домов в Московском и Канавинском районах Нижнего Новгорода, взнос как и в 2016 году составит 6 рублей 30 копеек с 1 кв. м. общей площади помещения.

По информации фонда капремонта, комиссия с участием представителей фонда, подрядчиков, жителей проходила в доме № 81 по улице Интернациональная и в доме № 3 по ул. Металлистов в Нижнем Новгороде, где подрядчик, выбранный по результатам конкурса, произвел замену кровельного покрытия, систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения.

Как отметил представитель подрядной организации ООО «Алмазстрой-НН» Ян Примак, в настоящее время почти полностью завершены работы на всех 20 домах в рамках контракта с фондом капремонта в 2016 году.

Напомним, что процент выполнения программы капремонта в Нижегородской области по итогам 2016 года почти в полтора раза превысил общероссийский уровень.