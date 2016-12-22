Шлапак рассказал, сколько денег хранит в «ПриватБанке»
Глава правления пообещал не забирать свои средства.
Глава правления пообещал не забирать свои средства.
Глава правления «ПриватБанка» Александр Шлапак хранит в «ПриватБанке» 200 тыс. грн и не собирается их снимать. Об этом он сообщил на брифинге.
Шлапак отметил, что его вклад составляет более 200 тыс. грн.
«Я не забирал (вклад, — ред.). Обещаю вам, что пока буду руководить банком и в будущем буду держать деньги в «Привате», — заявил глава правления.
Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО «ПриватБанк». 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций «ПриватБанка». Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.
Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что «ПриватБанк» удалось стабилизировать.