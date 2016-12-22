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14:26 (мск), источник: 112.ua

Шлапак выступил за снижение процентных ставок по депозитам «ПриватБанка»

Он пояснил, что существующие ставки были связаны с проблемами ликвидности, которых уже нет.

Источник: 112.ua

Глава правления «ПриватБанка» Александр Шлапак хотел бы понизить процентные ставки по депозитам. Об этом он заявил на брифинге в Днепре.

«Что касается процентных ставок — я бы хотел их понизить, потому что мы имеем ставки выше рынка. Они были связаны с проблемами ликвидности банка. Сейчас таких проблем с формированием ресурсов нет», — сказал он.

Он напомнил, что до нового года будут выпущены ОВГЗ на 43 млрд гривен, а всего для его докапитализации будут выпущены облигации внутреннего госзайма на 116,8 млрд гривен.

Шлапак отметил, что рассматривает возможность понижения как ставок по депозитам, так и по кредитам.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО «ПриватБанк». 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций «ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что «ПриватБанк» удалось стабилизировать.

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