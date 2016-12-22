Сколько стоит самое дорогое арендное жилье в Кишиневе

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. На рынке недвижимости Молдовы в последнее время наблюдается затишье, что объясняется экономическим положением страны. И если многие не могут позволить себе покупку жилья, то его приходится снимать. Sputnik выяснил, какая арендная недвижимость в столице самая дорогая.

Так, одна из самых недешевых квартир, которая сдается в Кишиневе, обойдется потенциальному съемщику в 1300 евро в месяц. Такие данные приводит «Маклер» — одна из крупнейших компаний на рынке рекламно-информационных услуг республики. Эта трехкомнатная квартира расположилась в самом центре столицы на улице Сфатул Церий с видом на здания администрации президента и парламента. Лепнина, вензеля, роспись и золото — эти апартаменты явно не для скромников.

В квартире, как подчеркивает автор объявления, — две спальни и столько же отдельных ванных комнат, а кухня объединена с гостиной.

А самый дорогой арендный дом, а точнее вилла, сдается по улице Индепенденцей (коммуна Бэчой — пригород Кишинева). Месячная цена за его съем составляет 7300 евро. В трехэтажном доме 12 спальных комнат и столько же санузлов. Как подчеркивает автор объявления, вилла полностью мебелирована и оснащена всей необходимой техникой.

Самый дорогой арендный дом в Кишиневе

Дом оборудован подвалом, где есть собственные котельная, спортзал, кладовая, гараж, погреб с винотекой. К вилле прилегают 50 соток земли.

Как рассказали Sputnik специалисты на рынке недвижимости, подобного рода жилье сдается, как правило, иностранцам. Обычно это представители дипломатических миссий, различных международных организаций. Граждане Молдовы, в целом, если и живут в арендованных квартирах, то снимают их по гораздо низким ценам — от 100−150 евро и выше.