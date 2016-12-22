Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Секс и возраст: тотемы, табу
Журналист США ответил на резкую критику Захаровой
Украинские силовики заняли новые позиции в районе Дебальцево
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
Многочасовая капельница: Бузовой стало хуже - СМИ
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
СМИ: Деми Мур встречается с Тоби Магуайром
«Рейган перевернулся бы в гробу»: Обама о рейтинге Путина в США
Немецкие СМИ назвали нового врага Путина
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
8ФСБ задержала боевиков ИГ в Москве
14События недели в фотографиях
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
13Убит посол России в Турции
14:20 (мск), источник: Sputnik.md

Сколько стоит самое дорогое арендное жилье в Кишиневе

Купить нельзя, арендовать: покупательская способность на рынке недвижимости падает, а объемы продаж жилья замедлились.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. На рынке недвижимости Молдовы в последнее время наблюдается затишье, что объясняется экономическим положением страны. И если многие не могут позволить себе покупку жилья, то его приходится снимать. Sputnik выяснил, какая арендная недвижимость в столице самая дорогая.

Так, одна из самых недешевых квартир, которая сдается в Кишиневе, обойдется потенциальному съемщику в 1300 евро в месяц. Такие данные приводит «Маклер» — одна из крупнейших компаний на рынке рекламно-информационных услуг республики. Эта трехкомнатная квартира расположилась в самом центре столицы на улице Сфатул Церий с видом на здания администрации президента и парламента. Лепнина, вензеля, роспись и золото — эти апартаменты явно не для скромников.

В квартире, как подчеркивает автор объявления, — две спальни и столько же отдельных ванных комнат, а кухня объединена с гостиной.

А самый дорогой арендный дом, а точнее вилла, сдается по улице Индепенденцей (коммуна Бэчой — пригород Кишинева). Месячная цена за его съем составляет 7300 евро. В трехэтажном доме 12 спальных комнат и столько же санузлов. Как подчеркивает автор объявления, вилла полностью мебелирована и оснащена всей необходимой техникой.

Самый дорогой арендный дом в Кишиневе

Дом оборудован подвалом, где есть собственные котельная, спортзал, кладовая, гараж, погреб с винотекой. К вилле прилегают 50 соток земли.

Как рассказали Sputnik специалисты на рынке недвижимости, подобного рода жилье сдается, как правило, иностранцам. Обычно это представители дипломатических миссий, различных международных организаций. Граждане Молдовы, в целом, если и живут в арендованных квартирах, то снимают их по гораздо низким ценам — от 100−150 евро и выше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гороскоп-2017: узнай, какие три знака зодиака ждет богатство и любовь
Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам
Россия сильнее любого потенциального агрессора, заявил Путин
Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ
Суд признал Караулову виновной в попытке примкнуть в ИГИЛ
Кремль назвал автора статьи об убийстве посла России невменяемым
Замерзающий на Ямале дальнобойщик обвинил МЧС в вымогательстве
Сборная России заняла антирекордную позицию в рейтинге ФИФА
Спорт
Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа КМ в Тюмени Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил
Авто
Отмена детских кресел может стать реальностью Правительство России обсуждает вопрос отмены обязанности перевозить детей в возрасте 7-11 лет в специальных креслах!
Hi-Tech
NASA опубликовало космический «Морозный пейзаж» На опубликованном агентством фото видна область NGC 6357. На снимке видно, как излучение молодых горячих звезд порождает облака холодного газа
Кино
Беллуччи, Волкова и другие на премьере фильма Кустурицы В Москве состоялась премьера нового фильма Эмира Кустурицы «По Млечному пути» с итальянской дивой в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Анна Банщикова ждет третьего ребенка Актриса в скором времени снова станет мамой.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь