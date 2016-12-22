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15:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Доходы самарцев упали на 7,4%, цены на продукты выросли на 0,3%

В регионе среднедушевые денежные доходы в октябре 2016 года составили 26 тыс. 530,7 рубля.

Источник: Reuters

В ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 0,2%, в том числе на продовольственные товары — 0,3%, непродовольственные товары — 0,2%, на услуги цены упали на 0,1%. Такие данные приводит Самарастат, передает ИА REGNUM.

По данным ведомства, для сравнения — в ноябре 2015 года цены на продовольственные товары выросли на 1,4%.

За десять месяцев 2016 года население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 646,1 млрд рублей, оплату обязательных платежей и взносов — 93,7 млрд, покупку иностранной валюты — 26,9 млрд, приобретение недвижимости — 9,5 млрд. Сбережения во вкладах и ценных бумагах составили 14,8 млрд. рублей.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2016 года работникам организаций Самарской области, составила 28 022 рубля. За месяц средняя заработная плата увеличилась на 0,4%, по сравнению с октябрём 2015 года — на 1,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в октябре 2016 года составила к уровню октября 2015 года 95,4%, к уровню сентября 2016 года — 99,8%.

В ноябре 2016 года по сравнению с прошлым годом увеличились расходы на приобретение молочной продукции, а также хлеба, круп и макаронных изделий.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину мужчины трудоспособного возраста, рассчитанная на основе единых объемов потребления, установленных в целом по России (по методологическим рекомендациям, утвержденным правительством РФ от 17.02.99 г. № 192) для межрегионального сопоставления уровней потребительских цен, в ноябре 2016 года составила в Самарской области 3741,89 рубль в расчете на месяц и выросла по сравнению с октябрем 2016 года на 0,5%. По городским округам области стоимость набора составила: Самара — 3718,26 рублей, Тольятти — 3840,38 рублей, Сызрань — 3495,98 рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-октябре текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 7,4%.

Среднедушевые денежные доходы в октябре 2016 года составили 26 тыс. 530,7 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы населения Самарской области в январе-июле 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015-го сократились на 7,4%.

По информации Самарастата, в регионе баланс денежных доходов и расходов населения за семь месяцев 2016 года выглядел следующим образом: население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 442,1 млрд рублей, на оплату обязательных платежей и взносов — 65,4 млрд, на покупку иностранной валюты — 17,1 млрд. на покупку недвижимости — 6,6 млрд. Сбережения во вкладах и ценных бумагах составили 8,6 млрд рублей.

По информации ведомства, среднедушевые денежные доходы в июле 2016 года составили 27 тыс. 629 рублей.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за июль 2016 года работникам организаций Самарской области, составила 28 тыс. 342 рубля. За месяц средняя заработная плата уменьшилась на 5,0%, по сравнению с июлем 2015 года увеличилась на 1,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в июле 2016 года составила к уровню июля 2015 года 95,2%, к уровню июня 2016 года — 94,5%.

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