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15:41 (мск), источник: RNS

«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов на отечественной ОС за 195 млн рублей

«Почта России» разместила информацию о закупке 15 тысяч смартфонов, работающих на отечественной операционной системе, на сумму 195 млн руб. Тендер будет проходить в форме электронного аукциона.

Источник: РИА "Новости"

Принять участие в аукционе производителей устройств призвал министр связи Николай Никифоров.

«Приглашаем всех производителей принять участие в поставке 15.000 смартфонов на мобильной ОС из реестра ПО», — написал министр на своей странице в «Твиттере».

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Из размещенной на портале zakupki.gov.ru документации следует, что если закупка пройдет по максимальной цене, то цена одного смартфона составит 13 тыс. руб. Среди технических требований к закупаемым устройствам — поддержка 2G и 3G, наличие слота для карты памяти, поддержка GPS и ГЛОНАСС, диагональ экрана от 5 до 5,5 дюймов, камера с разрешением не менее 8Мп со вспышкой, четырехъядерный процессор с частотой от 1,2 ГГц, 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти.

Еще одно требование — смартфоны должны работать на отечественной операционной системе. «ОС: система должна быть сертифицирована ФСБ России по классу АК1 и включать в себя средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ России по классу КС1», — указано в технической документации.

В документах обозначено, что смартфоны должны быть модели Jolla C или ее эквивалентов. Производитель Jolla C — финская компания Jolla, основанная выходцами из Nokia. Устройства работают на операционной системе Sailfish.

В сентябре операционная система Sailfish Mobile OS RUS была внесена в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минкомсвязи. Разработчиком этой ОС считается «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Компания на 80% принадлежит основателю группы ЕСН Григорию Березкину. Березкин также является совладельцем финской Jolla.

Мнение эксперта
Разговоры о появлении смартфонов на российской ОС появились давно. Компания Jolla, основанная выходцами из Nokia (после ее продажи Microsoft), производит смартфоны среднего класса на собственной ОС. Впоследствии финскую компанию Jolla приобрел Григорий Березкин, основатель энергохолдинга ЕСН. Операционную систему дорабатывают под российского пользователя: оставляют без изменения элементы безопасности, которые отличают систему от открытой Android, а также добавляют локальные сервисы и приложения. Основная проблема в том, что число таких приложений несоизмеримо меньше, чем для Android, так что для массового пользователя смартфоны Jolla не интересны. Зато есть перспективы в государственном секторе, если есть задача снабдить чиновников более защищенным гаджетом. Цена 13 тысяч рублей за указанные характеристики оправдана, столько и стоят смартфоны средне-бюджетного сегмента, в том числе от китайских компаний. Радует, что на фоне перспективы госконтракта цена на смартфоны не оказалась завышенной в несколько раз.
Антон Спиридонов
руководитель стратегических коммуникаций проекта Hi-Tech Mail.Ru
Комментарии
14
Александр
Китайские по 5тр Остальные откаты
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Николай Климанов
какого производства интересно..
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руслан шамсутдинов
Поживём, увидим в чём подвох!))
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