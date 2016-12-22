«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов на отечественной ОС за 195 млн рублей

«Приглашаем всех производителей принять участие в поставке 15.000 смартфонов на мобильной ОС из реестра ПО», — написал министр на своей странице в «Твиттере».

Из размещенной на портале zakupki.gov.ru документации следует, что если закупка пройдет по максимальной цене, то цена одного смартфона составит 13 тыс. руб. Среди технических требований к закупаемым устройствам — поддержка 2G и 3G, наличие слота для карты памяти, поддержка GPS и ГЛОНАСС, диагональ экрана от 5 до 5,5 дюймов, камера с разрешением не менее 8Мп со вспышкой, четырехъядерный процессор с частотой от 1,2 ГГц, 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти.

Еще одно требование — смартфоны должны работать на отечественной операционной системе. «ОС: система должна быть сертифицирована ФСБ России по классу АК1 и включать в себя средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ России по классу КС1», — указано в технической документации.

В документах обозначено, что смартфоны должны быть модели Jolla C или ее эквивалентов. Производитель Jolla C — финская компания Jolla, основанная выходцами из Nokia. Устройства работают на операционной системе Sailfish.

В сентябре операционная система Sailfish Mobile OS RUS была внесена в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минкомсвязи. Разработчиком этой ОС считается «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Компания на 80% принадлежит основателю группы ЕСН Григорию Березкину. Березкин также является совладельцем финской Jolla.