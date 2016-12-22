Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет

Вам нужен 7-местный минивэнчик, но дилеры такими не торгуют? А ещё они не торгуют электромобилями и «горячими» хэтчбеками, а выбор кабриолетов и пикапов сильно ограничен. Но шанс обзавестись нужным автомобилем существовал: можно было заказать машину из-за границы, новую или подержанную. С нового года такой возможности больше не будет. С 1 января 2017 года все без исключения легковые автомобили, выходящие на рынок Таможенного союза, должны оснащаться устройством ЭРА-ГЛОНАСС. Что это такое, «Авто Mail.Ru» подробно рассказывал этим летом, но коротко напомним: в автомобиль ставится коробочка, которая подаст сигнал SOS, если машина станет участником аварии. Стоимость коробочки — максимум $100. Но её нужно непременно сертифицировать — в одной из двух лабораторий должны подтвердить, что устройство соответствует отечественным стандартам. Плюс машина обязана пройти фронтальный и боковой краш-тесты, а также тест на опрокидывание. Итого — 210−260 тысяч евро, а также 3 разбитые машины. Новые Что касается новых автомобилей, которые импортируются официальными представительствами компаний, то здесь ситуация понятна: большинство марок оснастят свои машины «тревожной кнопкой», а часть воспользуется лазейкой — ЭРА-ГЛОНАСС не обязательна для моделей, у которых есть действующий «сертификат соответствия» под названием ОТТС.

Вновь вводимые требования распространяются на транспортные средства, которые проходят оценку соответствия позднее даты ввода [1 января 2017 года] требований об обязательном оснащении ЭРА-ГЛОНАСС. Росстандарт

Известно, что ключевые игроки рынка — Hyundai и Kia, а также Ford, Skoda и Renault — внедрят ЭРА-ГЛОНАСС на весь модельный ряд. Nissan оснастил системой кроссовер Murano, до конца года её получат X-trail, Qashqai и Terrano, а также модели марки Datsun. У остальных «Ниссанов» ОТТС действительны до конца 2018 года. Что касается отечественных производителей, то АВТОВАЗ установил «тревожную кнопку» на новинки Lada Vesta и Lada XRAY. По информации «Авто Mail.Ru», «работы по освоению системы» ведутся для автомобилей Lada Granta и Lada Kalina. А вот УАЗ не планировал инсталлировать ЭРУ на «Патриоты» до 2019 года. При этом новое требование освободит рынок от непопулярных моделей, для которых внедрение системы попросту не окупится. В частности, в компании BMW заявили, что откажутся от поставок кабриолетов, а также моделей M3 и 5GT. Зато, например, Rolls-Royce готов раскошелиться, чтобы клиенты не чувствовали себя обделёнными. Подержанные До последнего момента оставалось загадкой, станет ли обязательной ЭРА-ГЛОНАСС для новых и подержанных иномарок, в частном порядке ввозимых из-за границы. Однако накануне Федеральная таможенная служба выпустила официальное разъяснение — требование по установке системы касается всех.

ФТС России предупреждает лиц, планирующих приобретение за рубежом автомобилей, что с 1 января 2017 года для выдачи паспорта транспортного средства необходимо оснащение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб. Федеральная таможенная служба

Поясним. Для растаможки конкретной машины частнику или юрлицу, не имеющему ОТТС (которое даётся только при массовом ввозе техники — то есть дистрибьюторам), необходимо разовое свидетельство «О безопасности конструкции транспортного средства» — СБКТС. Так вот: его нельзя будет получить, если машина не оборудована ЭРА-ГЛОНАСС. СБКТС — это документ, который подтверждает качество отдельно взятого автомобиля, его соответствие стандартам технического регламента. Данный сертификат является обязательным — его требует таможенная служба, а выдают — специальные аккредитованные лаборатории, вокруг которых крутится масса посредников, готовых взять оформление на себя. Можно ли получить СБКТС, купив сертифицированный комплект ЭРЫ? Купить можно, цена вопроса всего 19 тысяч рублей. Но смысла нет: чтобы ввезти одну машину, по требованиям закона, нужно покупать сразу 3 таких авто — мы же помним, что два будут разбиты во время краш-тестов (при тесте на опрокидывание НАМИ обещает не портить автомобиль). Зачем? Итог таков: большие американские пикапы, электромобили Tesla и редкие спорткары (скажем, Caterham, Pagani и Morgan) за границей больше не купить. А вот олдтаймеров — машин старше 30 лет, которые являются скорее памятником истории, чем транспортным средством — новое требование не касается.

На олдтаймеры [данное требование] не распространяется: для автомобилей старше 30 лет властям хватило ума не требовать ЭРА-ГЛОНАСС. К сожалению, специальные номерные знаки и упрощенный техосмотр пока не ввели, но и импорт не перекрыли. Глеб Рачко владелец компании по продаже классических автомобилей OldtimerCars