Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован.
Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован.
Вам нужен 7-местный минивэнчик, но дилеры такими не торгуют? А ещё они не торгуют электромобилями и «горячими» хэтчбеками, а выбор кабриолетов и пикапов сильно ограничен. Но шанс обзавестись нужным автомобилем существовал: можно было заказать машину
С 1 января 2017 года все без исключения легковые автомобили, выходящие на рынок Таможенного союза, должны оснащаться устройством
Стоимость коробочки — максимум $100. Но её нужно непременно сертифицировать — в одной из двух лабораторий должны подтвердить, что устройство соответствует отечественным стандартам. Плюс машина обязана пройти фронтальный и боковой
Новые
Что касается новых автомобилей, которые импортируются официальными представительствами компаний, то здесь ситуация понятна: большинство марок оснастят свои машины «тревожной кнопкой», а часть воспользуется лазейкой —
Вновь вводимые требования распространяются на транспортные средства, которые проходят оценку соответствия позднее даты ввода [1 января 2017 года] требований об обязательном оснащении ЭРА-ГЛОНАСС.
Известно, что ключевые игроки рынка — Hyundai и Kia, а также Ford, Skoda и Renault — внедрят
Что касается отечественных производителей, то АВТОВАЗ установил «тревожную кнопку» на новинки Lada Vesta и Lada XRAY. По информации «Авто Mail.Ru», «работы по освоению системы» ведутся для автомобилей Lada Granta и Lada Kalina. А вот УАЗ не планировал инсталлировать ЭРУ на «Патриоты» до 2019 года.
При этом новое требование освободит рынок от непопулярных моделей, для которых внедрение системы попросту не окупится. В частности, в компании BMW заявили, что откажутся от поставок кабриолетов, а также моделей M3 и 5GT. Зато, например,
Подержанные
До последнего момента оставалось загадкой, станет ли обязательной
ФТС России предупреждает лиц, планирующих приобретение за рубежом автомобилей, что с 1 января 2017 года для выдачи паспорта транспортного средства необходимо оснащение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб.
Поясним. Для растаможки конкретной машины частнику или юрлицу, не имеющему ОТТС (которое даётся только при массовом ввозе техники — то есть дистрибьюторам), необходимо разовое свидетельство «О безопасности конструкции транспортного средства» — СБКТС. Так вот: его нельзя будет получить, если машина не оборудована
СБКТС — это документ, который подтверждает качество отдельно взятого автомобиля, его соответствие стандартам технического регламента. Данный сертификат является обязательным — его требует таможенная служба, а выдают — специальные аккредитованные лаборатории, вокруг которых крутится масса посредников, готовых взять оформление на себя.
Можно ли получить СБКТС, купив сертифицированный комплект ЭРЫ? Купить можно, цена вопроса всего 19 тысяч рублей. Но смысла нет: чтобы ввезти одну машину, по требованиям закона, нужно покупать сразу 3 таких авто — мы же помним, что два будут разбиты во время
Зачем?
Итог таков: большие американские пикапы, электромобили Tesla и редкие спорткары (скажем, Caterham, Pagani и Morgan) за границей больше не купить. А вот олдтаймеров — машин старше 30 лет, которые являются скорее памятником истории, чем транспортным средством — новое требование не касается.
На олдтаймеры [данное требование] не распространяется: для автомобилей старше 30 лет властям хватило ума не требовать ЭРА-ГЛОНАСС. К сожалению, специальные номерные знаки и упрощенный техосмотр пока не ввели, но и импорт не перекрыли.
Конечно, официальная позиция властей —
Если не считать упущенной возможности ездить на недорогих «бэушках» из Европы, США и Японии, то россияне пострадают не сильно: за 11 месяцев было куплено 4 млн 750 тысяч подержанных и 1 млн 280 новых машин — для сравнения, по СБКТС
Есть версия, что со временем власти введут упрощенный порядок ввоза — ставишь прибор, но обходишься без
P.S. Таможенники обещают беспрепятственно выписывать ПТС, если СБКТС оформлено до 1 января 2017 года: скорее всего, эта лазейка на некоторое время станет едиенственной для желающих ввести машину