С 26 декабря начнутся выплаты вкладчикам Татфондбанка в банках-агентах
УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 26 декабря начнутся выплаты возмещения вкладчикам Татфондбанка через
УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 26 декабря начнутся выплаты возмещения вкладчикам Татфондбанка через
Пять банков выбраны для ускорения процесса выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками, отмечается на сайте Татфондбанка. Информация о распределении вкладчиков по конкретным
Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в
Агентство по страхованию вкладов дополнительно проинформирует вкладчиков Татфондбанка о графике работы
Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ: 8−800−200−08−05, а также на сайте Агентства в разделе «Страхование вкладов».