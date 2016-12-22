Проезд в сочинских «Ласточках» подорожает в новом году

Подорожает проезд в «Ласточках» на маршрутах: «Сочи — Роза Хутор — Сочи», «Туапсе — Имеретинский курорт — Туапсе», «Имеретинский курорт — Лазаревская — Имеретинский курорт», «Роза Хутор — Аэропорт Сочи — Роза Хутор», «Лазаревская — Аэропорт Сочи — Лазаревская», «Имеретинский курорт — Роза Хутор — Имеретинский курорт», «Сочи — Адлер — Сочи», «Горячий Ключ — Имеретинский курорт — Горячий Ключ». С 1 января тарифы увеличатся с 28 до 30 рублей за зону, а с 1 апреля — до 34 рублей.

Исключение составят участки, являющиеся составной частью указанных маршрутов: Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Аэропорт Сочи, сообщает «Кубань 24». На этих направлениях стоимость проезда так же, как и сейчас, будет 70 рублей за зону, говорится в приказе департамента цен и тарифов Краснодарского края.