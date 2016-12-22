Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Экономисты США сделали прогноз по антироссийским санкциям
Трамп высказался об убийстве российского посла
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
В Европу перебрасывают тысячи танков: СМИ назвали причины
Взрыв у метро в Москве: дежурят медики и полиция
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14События недели в фотографиях
15:45 (мск), источник: Вести Сочи

Проезд в сочинских «Ласточках» подорожает в новом году

С 1 января следующего года начнут действовать новые тарифы на проезд в электричках ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», в том числе на территории Большого Сочи.

Источник: Вести Сочи

Подорожает проезд в «Ласточках» на маршрутах: «Сочи — Роза Хутор — Сочи», «Туапсе — Имеретинский курорт — Туапсе», «Имеретинский курорт — Лазаревская — Имеретинский курорт», «Роза Хутор — Аэропорт Сочи — Роза Хутор», «Лазаревская — Аэропорт Сочи — Лазаревская», «Имеретинский курорт — Роза Хутор — Имеретинский курорт», «Сочи — Адлер — Сочи», «Горячий Ключ — Имеретинский курорт — Горячий Ключ». С 1 января тарифы увеличатся с 28 до 30 рублей за зону, а с 1 апреля — до 34 рублей.

Исключение составят участки, являющиеся составной частью указанных маршрутов: Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Аэропорт Сочи, сообщает «Кубань 24». На этих направлениях стоимость проезда так же, как и сейчас, будет 70 рублей за зону, говорится в приказе департамента цен и тарифов Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США
Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации ПАСЕ
Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Эдвард Сноуден прокомментировал доклад конгресса США
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
ЦСКА примет «Зенит» в матче 18-го тура ЧР 4 марта Определены даты матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Москве с домофонов можно будет вызвать скорую
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь