Прокурор Татарстана призвал подчиненных лояльнее относиться к клиентам Татфондбанка
Прокурор РТ Илдус Нафиков призвал подчиненных — районных и городских прокуроров Татарстана — максимально лояльно относиться к
Прокурор РТ Илдус Нафиков призвал подчиненных — районных и городских прокуроров Татарстана — максимально лояльно относиться к
22 декабря прошла встреча по мерам поддержки бизнеса с участием Илдуса Нафикова.
— Для прокуратуры республики главный приоритет — интересы граждан, в том числе предпринимателей. Пока не завершится оценка состояния банка со стороны АСВ, прокуратура, как и другие органы власти, не имеет права вмешиваться в деятельность временной администрации. Тем не менее Илдус Нафиков доведет до всех районных и городских прокуроров Татарстана задачу максимально лояльно относиться к предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию, — сообщил в Instagram
С прокурором Республики Татарстан Илдусом Нафиковым обсудили ситуацию с
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке
На прошлой неделе клиенты Татфондбанка попросили помощи у президента РФ Владимира Путина и президента РТ Рустама Минниханова, соответствующее обращение было размещено на сайте Change.org в виде петиции.
Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем