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16:08 (мск), источник: Prokazan.ru

Прокурор Татарстана призвал подчиненных лояльнее относиться к клиентам Татфондбанка

Прокурор РТ Илдус Нафиков призвал подчиненных — районных и городских прокуроров Татарстана — максимально лояльно относиться к предпринимателям-клиентам Татфондбанка, попавшим в сложную ситуацию из-за «зависших» в банке денег.

22 декабря прошла встреча по мерам поддержки бизнеса с участием Илдуса Нафикова.

 — Для прокуратуры республики главный приоритет — интересы граждан, в том числе предпринимателей. Пока не завершится оценка состояния банка со стороны АСВ, прокуратура, как и другие органы власти, не имеет права вмешиваться в деятельность временной администрации. Тем не менее Илдус Нафиков доведет до всех районных и городских прокуроров Татарстана задачу максимально лояльно относиться к предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию, — сообщил в Instagram бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.

С прокурором Республики Татарстан Илдусом Нафиковым обсудили ситуацию с предпринимателями-клиентами Татфондбанка и меры по поддержке бизнеса. Илдус Саидович подтвердил, что прокуратура мониторит развитие событий вокруг банка. Для прокуратуры республики главный приоритет — интересы граждан, в том числе предпринимателей. Пока не завершится оценка состояния банка со стороны АСВ, прокуратура, как и другие органы власти, не имеет права вмешиваться в деятельность временной администрации. Тем не менее, Илдус Нафиков доведет до всех районных и городских прокуроров Татарстана задачу максимально лояльно относиться к предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке предпринимателей-клиентов Татфондбанка. Помощь будет оказана в рамках их участия в реализуемых в Татарстане программах поддержки малого и среднего бизнеса.

На прошлой неделе клиенты Татфондбанка попросили помощи у президента РФ Владимира Путина и президента РТ Рустама Минниханова, соответствующее обращение было размещено на сайте Change.org в виде петиции.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

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