Прокурор Татарстана призвал подчиненных лояльнее относиться к клиентам Татфондбанка

22 декабря прошла встреча по мерам поддержки бизнеса с участием Илдуса Нафикова.

— Для прокуратуры республики главный приоритет — интересы граждан, в том числе предпринимателей. Пока не завершится оценка состояния банка со стороны АСВ, прокуратура, как и другие органы власти, не имеет права вмешиваться в деятельность временной администрации. Тем не менее Илдус Нафиков доведет до всех районных и городских прокуроров Татарстана задачу максимально лояльно относиться к предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию, — сообщил в Instagram бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.