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15:25 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Стоимость реставрации Дома Смирнова в Нижнем Новгороде составит порядка 20 млн рублей

Стоимость реставрации Дома Смирнова в Нижнем Новгороде составит порядка 20 млн рублей. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, положительная историко-культурная экспертиза была получена 8 декабря 2016 года. Задание на производство реставрационных работ выдано управлением 20 декабря, сметная документация проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» и составляет чуть больше 20 млн рублей. 22 декабря документация на проведение конкурса будет передана в центр размещения заказов региона. Реставрационные работы планируется начать в феврале 2017 года.

Напомним, что 25 апреля 2016 года на форуме ОНФ председатель общественного движения «Спасград», градозащитница Анна Давыдова подняла вопрос о реставрации дома купца Смирнова перед Президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, «есть проект реставрации кровли этого здания, бюджетные деньги потрачены, но он почему-то приостановлен». Президент РФ тогда отметил, что подобное заявление не должно остаться без какой-либо реакции. В июне текущего года Дом Смирнова был передан в управление Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. В облправительстве сообщили, что в нем после реставрации будут размещены творческие мастерские.

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