Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Секс и возраст: тотемы, табу
Экономисты США сделали прогноз по антироссийским санкциям
Решение Обамы назвали в США злоупотреблением властью
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
В Европу перебрасывают тысячи танков: СМИ назвали причины
Взрыв у метро в Москве: дежурят медики и полиция
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
13Убит посол России в Турции
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
16:33 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области впервые выпустят облигации

В Калининградской области впервые выпустят облигации номинальной стоимостью в одну тысячу рублей.

Общее количество ценных бумаг — 1 миллион штук, сообщили в региональном министерстве финансов.

Купить ценные бумаги может как предприятие, так и любой житель региона. Ежеквартально владельцы облигаций будут получать доход.

«Наша задача — привлечь деньги в областной бюджет. Для физических и юридических лиц это не менее выгодная альтернатива депозиту. По сути, тип вклада не в банке, а в министерстве финансов Калининградской области. Если говорить о текущей рыночной ставке по госбумагам, т.е. доходности, ориентируемся на 10−11% годовых», — отметил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов.

Отметим, что купон по облигациям не облагается налогом. Обратить облигации можно в течение 5 лет с даты начала размещения.

Уполномоченным агентом, заключившим с эмитентом государственный контракт на оказание услуг по размещению и обращению государственных облигаций Калининградской области 2016 года, является Акционерное общество «Сбербанк КИБ».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Я «непроверенный» человек. Олег Митяев откровенно о своей судьбе
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США
Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации ПАСЕ
Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Эдвард Сноуден прокомментировал доклад конгресса США
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
ЦСКА примет «Зенит» в матче 18-го тура ЧР 4 марта Определены даты матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан не выпускают за рубеж из-за долгов по ЖКХ
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь