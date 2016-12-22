В Калининградской области впервые выпустят облигации

Общее количество ценных бумаг — 1 миллион штук, сообщили в региональном министерстве финансов.

Купить ценные бумаги может как предприятие, так и любой житель региона. Ежеквартально владельцы облигаций будут получать доход.

«Наша задача — привлечь деньги в областной бюджет. Для физических и юридических лиц это не менее выгодная альтернатива депозиту. По сути, тип вклада не в банке, а в министерстве финансов Калининградской области. Если говорить о текущей рыночной ставке по госбумагам, т.е. доходности, ориентируемся на 10−11% годовых», — отметил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов.

Отметим, что купон по облигациям не облагается налогом. Обратить облигации можно в течение 5 лет с даты начала размещения.

Уполномоченным агентом, заключившим с эмитентом государственный контракт на оказание услуг по размещению и обращению государственных облигаций Калининградской области 2016 года, является Акционерное общество «Сбербанк КИБ».