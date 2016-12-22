Донские депутаты приняли бюджет региона на три года

С момента первого чтения главный финансовый документ претерпел изменения, но главное осталось — бюджет социально-ориентированный, но пока дефицитный.

Главный финансовый документ Ростовской области теперь утверждается не на один год, а на три, то есть на период с 2017 по 2019-й. Трехлетнее планирование расходов и доходов продиктовано изменением федерального законодательства и говорит об определенной стабилизации в экономике. Для региона такая стратегия удобна, считает министр финансов области.

«На три года, конечно, планирование сложнее, но для того, чтобы видеть перспективу, это более рационально. Когда ты понимаешь, что тебя ожидает, что ты можешь отложить, как ты можешь распределить. И особенно это касается долгосрочных контрактов», — говорит заместитель губернатора, министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

Долгосрочный бюджет вызвал и долгие обсуждения. В итоге между первым и вторым чтением внесли 37 поправок. Учли не все, но в итоге нашли золотую середину. В новом году доходная часть составит 143,5 миллиарда рублей, расходная превысит 148 миллиардов. В 2018 году разрыв между доходами и расходами планируют сократить, а 2019 году обе части придут в равновесие.

«Я довольна, что работа над проектом бюджета завершена и с сегодняшнего дня он станет законом. И мы откроем следующую страницу нашей жизни. Вместе с наступающим новым годом мы начнем исполнять новый бюджет», — говорит заместитель губернатора, министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.