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16:10 (мск), источник: ТАСС

Дефицит бюджета Челябинской области на 2016 год уменьшен вдвое

По данным пресс-службы Заксобрания, доходы выросли за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 2,7 млрд рублей в связи с уточнением прогноза собственных поступлений.

Источник: Reuters

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Дефицит бюджета Челябинской области, планируемый в 2016 году, сократился на 55,3% с учетом дополнительных федеральных вливаний и уточненных прогнозов по доходам. Соответствующие поправки в закон о бюджете региона утвердили депутаты областного Законодательного собрания, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Минфина.

«Доходы бюджета Челябинской области в целом увеличились на 3 млрд 190,4 млн рублей — до 131 млрд 359,7 млн. Расходы составляют 135 млрд 253,8 млн. Дефицит сократился на 55,3% — до 3 млрд 894,1 млн», — пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы Заксобрания, доходы выросли за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 2,7 млрд рублей в связи с уточнением прогноза собственных поступлений. А также за счет дополнительных федеральных средств, выделенных в виде дотации для обеспечения сбалансированности областного бюджета — 686,6 млн, и целевых федеральных средств — 479,9 млн.

Большая часть целевых федеральных средств — 254,1 млн рублей — будет направлена на господдержку сельхозтоваропроизводителей. На региональные программы в сфере дорожного хозяйства направят 149,5 млн, 30 млн пойдет на соцвыплаты безработным гражданам, 9,7 млн рублей запланированы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, на единовременное пособие при устройстве детей-сирот в семью — 7,9 млн.

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