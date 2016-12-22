Дефицит бюджета Челябинской области на 2016 год уменьшен вдвое
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Дефицит бюджета Челябинской области, планируемый в 2016 году, сократился на 55,3% с учетом дополнительных федеральных вливаний и уточненных прогнозов по доходам. Соответствующие поправки в закон о бюджете региона утвердили депутаты областного Законодательного собрания, сообщили в четверг в
«Доходы бюджета Челябинской области в целом увеличились на 3 млрд 190,4 млн рублей — до 131 млрд 359,7 млн. Расходы составляют 135 млрд 253,8 млн. Дефицит сократился на 55,3% — до 3 млрд 894,1 млн», — пояснили в ведомстве.
По данным
Большая часть целевых федеральных средств — 254,1 млн рублей — будет направлена на господдержку сельхозтоваропроизводителей. На региональные программы в сфере дорожного хозяйства направят 149,5 млн, 30 млн пойдет на соцвыплаты безработным гражданам, 9,7 млн рублей запланированы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, на единовременное пособие при устройстве