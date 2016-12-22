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16:16 (мск), источник: ИА REGNUM

«Чтобы выжить»: челябинский Карабаш нацелен получить статус ТОР

От этого зависит развитие города, считают в муниципалитете.

Городу Карабашу Челябинской области примеряют статус территории опережающего социально-экономического развития. Развитие города будет зависеть от получения статуса ТОСЭР и решения экологических проблем, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вчера, 21 декабря, в Карабаше состоялось выездное совещание главы Челябинской области с председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и главой Карабашского городского округа Олегом Будановым. В ходе неё была подписана концепция стратегического развития моногорода до 2021 года. Согласно документу, в городе планируют решить задачу благоустройства города, при котором будет сформирована качественная среда для жизни и отдыха горожан.

«Необходимо сформировать в Карабаше современную цивилизованную и комфортную среду для проживания. Развитие города не должно отставать от развития ключевого предприятия — “Карабашмедь” Русской медной компании. Другие важнейшие задачи для Карабаша — это получение статуса ТОСЭР и решение экологических вопросов, которое является непременным условием для успеха», — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Власти намерены преобразить и превратить Карабаш в комфортный современный город. В планах построить малоэтажный жилой микрорайон «Золотая горка» и организовать досуговую зону в центре города. В 2017 году на месте бывшего военкомата будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Его площадь составит почти 1,5 тыс. квадратных метров. Стоимость проекта составляет около 45 млн рублей. Работы на объекте уже начались, строители закладывают фундамент, проводят инженерные сети.

В обустройстве города примет непосредственное участие крупный производитель меди — Русская медная компания. В Карабаше при участии РМК будет построен новый торгово-развлекательный комплекс по лучшим международным стандартам. В ТРК расположатся современные торговые галереи, кафе и рестораны, кинотеатры, детские игровые площадки и прочие объекты. Дополнительно РМК поучаствует в благоустройстве городского пруда, Аллеи славы и центральной городской площади.

Кроме этого, согласно концепции развития города, будут построены новые и отремонтированы старые дороги, систем водоснабжения и канализации, газопровода и других сетей. Предварительно объем инвестиций в развитие Карабаша составит свыше 3 млрд рублей.

Отметим, статус ТОСЭР подразумевает, что на данной территории вводится особый экономико-правовой режим, нацеленный на создание благоприятных условий ведения бизнеса и инвестирования.

Для резидентов, участвующих в развитии ТОСЭР, предусмотрены серьезные льготы в течение 10 лет. По налогам: на добычу полезных ископаемых (0% в течение 4-х лет, с последующим повышением до 100%), на прибыль (не более 5% в течение первых пяти лет, не менее 10% в течение следующих 5-ти), на имущество, на землю (возможно освобождение). По социальным взносам возможна ставка 7,6% в течение 10 лет. Возможен особый порядок пользования землей (что РМК будет совершенно не лишним) и использование режима свободной таможенной территории. Предполагаются льготы: в ставках по арендной плате, по подключения к различным объектам инфраструктуры, по привлечению в ускоренном порядке иностранных сотрудников.

При создания ТОР были изменения коснулись Гражданского, Градостроительного, Трудового, Земельного, Лесного кодексов Российской Федерации. Для создания ТОСЭР также были изменены федеральные законы о законодательных и исполнительных органах власти субъектов РФ, о местном самоуправлении, о приватизации, об обязательном страховании, об иностранцах, о лицензировании, об экологической экспертизе, о таможенных отчислениях и другие законодательные акты РФ.

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