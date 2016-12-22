Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
Товар в РФ, который подорожает сразу на 100% в 2017-м году
Трамп высказался об убийстве российского посла
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Проворная студентка-москвичка задержана за вывод 9 млрд рублей
Стало известно, что ждет пенсии в 2017 году
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
Ночью была госпитализирована народная артистка СССР - СМИ
СМИ: суд Киева разрешил за 30 дней обыскать Путина
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
13Убит посол России в Турции
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
16:20 (мск), источник: ТАСС

Производство авиационного топлива откроют на нефтехимическом заводе в Башкирии

УФА, 22 декабря. /ТАСС/. Производство авиабензина будет открыто на «Стерлитамакском нефтехимическом заводе» в Башкирии. В инвестиционный проект, который включен в перечень приоритетных, планируется вложить более 400 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

«Проект по производству авиационного бензина AVGAS 100LL мощностью выпуска 8 тыс. тонн в год планируется открыть на “Стерлитамакском нефтехимическом заводе”. Предприятие претендует на получение государственной поддержки в виде налоговых льгот», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что выпуск авиационного бензина позволит заменить импортные аналоги на внутреннем рынке. Сумма инвестиций, вложенных предприятием в новое производство, составит 413 млн рублей, добавили в региональном правительстве.

За первое полугодие текущего года в Башкирии в список приоритетных включены пять проектов на сумму более 8 млрд рублей, на подходе проекты еще на 11,7 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за полгода составил 117,2 млрд рублей.

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» — производитель и экспортер высокооктановых добавок к бензинам, специализированных синтетических каучуков, отвердителей, является единственным в РФ производителем фенольных антиоксидантов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп: США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США
Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации ПАСЕ
Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Эдвард Сноуден прокомментировал доклад конгресса США
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
ЦСКА примет «Зенит» в матче 18-го тура ЧР 4 марта Определены даты матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Госдума приняла новую систему тарифов на тепло
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь