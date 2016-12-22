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17:06 (мск), источник: Капитал

Новый глава «ПриватБанка» намерен снизить ставки по депозитам

Шлапак считает, что в настоящее время депозитные ставки финучреждения выше рыночных и хотел бы их понизить после докапитализации банка.

Источник: Капитал

Председатель правления ПриватБанка (Днепр) Александр Шлапак считает, что в настоящее время депозитные ставки финучреждения выше рыночных и хотел бы их понизить после докапитализации банка. Об этом информирует Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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«Что касается процентных ставок (по депозитам — ред.), у меня решения нет. Скажу откровенно: я хотел бы их понизить, чтобы уменьшить расходную часть банка, поскольку мы имеем на сегодняшний день ставки выше рынка. Но эти ставки, которые держал ПриватБанк в последнее время, были связаны с проблемами с ликвидностью банка. Сейчас нет никаких проблем с ликвидностью банка. Банк так обеспечен ресурсами, что ему может позавидовать любой банк в Украине», — заявил он в четверг.

При этом он напомнил, что Кабинет министров поручил Министерству финансов осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка: первый транш ОВГЗ в размере 43 млрд грн будет выпущен до конца текущего года.

А. Шлапак также сообщил, что планируется проведение дополнительного аудита банка, по результатам которого в случае необходимости банку будут предоставлены дополнительные средства.

«Когда мы будем обеспечены ресурсами таким надлежащим способом, а пока у нас отрицательный капитал, я уверен, мы вернемся к вопросу снижения ставок по депозитам и обязательно по кредитам», — добавил банкир.

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