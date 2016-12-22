Новую ледовую арену построят в Екатеринбурге к 2019 году

Стоимость строительства «Авто арены» оценивается в 200 млн рублей. Первый камень в основание нового ледового комплекса был заложен в четверг, в церемонии принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Завершить строительство планируется в 2018 году.

«Грант на возведение ледовой арены выиграла команда “Авто” в Ночной хоккейной лиге (НХЛ). Уральские спортсмены получили 100 млн рублей за победу во всероссийском фестивале любительских хоккейных команд», — уточняется в сообщении.

Планируется, что вторая половина средств будет выделена из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга.

Согласно проекту, «Авто арена» будет состоять из взрослой и детской ледовых площадок, зала с искусственным ледовым покрытием, фитнес-зала и зала для игровых видов спорта. В дальнейшем здесь же предполагается построить гостиницу для юных спортсменов из Свердловской области.

В ходе церемонии Е. Куйвашев отметил, что дата закладки камня символична, поскольку ровно 70 лет назад — 22 декабря 1946 года — был сыгран первый матч в истории российского и уральского хоккея с шайбой.

Как сообщалось, в августе 2016 года в Екатеринбурге была открыта «Дацюк арена». На ее строительство было направлено 251 млн рублей, из которых 100 млн рублей — на проектирование и частичное строительство корта были получены в качестве приза за победу екатеринбургской команды «Неоплан» во всероссийском турнире НХЛ. Еще 88 млн на возведение объекта были выделены из областного бюджета и 63 млн — из городского.