Крымские промышленники сообщают о нехватке энергоресурсов

Перебои в работе керченской переправы стали причиной дефицита энергоресурсов на промышленных предприятиях в Крыму.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что несколько крымских промышленников испытывают острую нужду в энергоресурсах из-за перебоев в работе керченской паромной переправы.

Сейчас в Крыму введено ограничение подачи газа крупным предприятиям, в связи с чем предприниматели вынуждены использовать альтернативные источники энергии, например, уголь или мазут, которые завозятся в Крым с материковой части России. Однако паромная переправа не справляется с объёмом работы.

В свете сложившейся ситуации Константинов предложил увеличить число грузовых паромов. «Это всё — проблемы роста нашей экономики, будем на них реагировать, будет создана рабочая группа», — добавил спикер.

Сообщается, что бахчисарайский завод на грани остановки — уже сейчас он ограничил производство цемента, такая же ситуация на крымском содовом заводе.