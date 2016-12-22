Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»

Источник: РИА "Новости"

В ответ Россия с пятницы, 23 декабря, приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российского Минтранса. Как отметили в ведомстве, в четверг, 22 декабря, завершились переговоры авиавластей двух стран.

Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании “Ямал”. Минтранс РФ

В пресс-службе пояснили, что в качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы в России с 00:00 мск 23 декабря. Ранее в четверг Таджикистан разрешил «Ямалу» совершить только один чартерный рейс, чтобы забрать пассажиров из Жуковского.

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