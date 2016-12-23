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10:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовчанам предлагают попробовать камчатские деликатесы

Рыбаки Камчатки привезли в Ростов-на-Дону дары моря.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Рыба доставляется на Дон без заморозки, сохраняя все вкусовые качества и полезные вещества, поэтому ярмарка пользуется популярностью у ростовчан.

Камчатская рыба снова в Ростове. На прилавках больше десятка наименований: палтус, кижуч, камчатская икра, белорыбица и королева лососевых — чавыча. За много лет у производителя сложились традиции приготовления, которым ценители рыбы доверяют. Белая, красная, золотая, холодного и горячего копчения, в рулетах и целыми пластами — все, уверяют технологи, изготовлено по ГОСТу и без заморозки.

«Мы работаем только на проверенном сырье, на проверенных рыболовецких судах. Нам сдают продукцию. Поступает она в перерабатывающие цеха, в производство. Коптится на ольховой щепе», — рассказывает ведущий технолог рыбоперерабатывающего предприятия Антон Лапцевич.

Особое место на прилавке занимает камчатская икра. Фасуют ее на глазах покупателей в ведра или маленькими порциями. Ярмарка камчатской рыбы проработает в «ДонЭкспоцентре» до 25 декабря.

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